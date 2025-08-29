Más de 20 investigaciones representarán a Formosa en la Feria de Ciencias Nacional

Con la presencia de autoridades educativas, de Ciencia y Tecnología, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia y de la municipalidad de Formosa, se realizó la instancia provincial de la Feria deEducación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, que contó con la participación de 147 proyectos de investigación, de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Durante tres días, en la EPES N° 51 de Comercio «José G. Artigas», estudiantes y docentes de las 19 delegaciones zonales expusieron sus trabajos que fueron analizados por docentes valoradores y representarán a Formosa en la instancia nacional.

El ingeniero Julio Aráoz, ministro de Cultura y Educación junto al doctor Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología y demás autoridades, visitaron los diferentes stands de la Feria, donde los estudiantes y docentes les compartieron y explicaron sus investigaciones escolares, creaciones artísticas y proyectos tecnológicos, así como las conclusiones que obtuvieron.

En una emotiva jornada, los participantes fueron galardonados en diferentes áreas del conocimiento, en la instancia provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025.

Más de 140 trabajos feriales, de toda la Provincia, basados en los Ejes Científico, Tecnológico e Ingeniería, Artístico y Matemático, participaron en esta Feria Provincial 2025 y más de 20 representarán a Formosa en la instancia nacional.

Cronograma y trabajos ganadores

El Eje Matemática se desarrollará el 1, 2 y 3 de octubre en la ciudad de Posadas, Misiones, donde participarán los siguientes trabajos: “Biometría de los vinalares: punto de partida hacia un manejo” de la E.P.E.S. Agraria N° 3 Anexo 2 de la E.P.E.S. N° 247 y “Estadística en acción: elegimos el nombre de nuestra calle” del Anexo de Educación Rural de El Comienzo, ambas de la Delegación Zonal Pirané. Como así también, “Piensa, piensa” de la E.J.I. N° 29 y “Pitágoras en marcha” de la E.P.E.P. N° 379 «Soberanía Nacional» de la Delegación Zonal Capital.

Por otra parte, el Eje Artístico se realizará el próximo 6, 7 y 8 de octubre, también en Posadas, donde se expondrán las investigaciones: “Una visita colorida – parte II”, de la E.P.E.E. N° 8 «Preciosísima Sangre de Cristo» de la Delegación Zonal Pilcomayo. «Expresarte: belleza sin estereotipos” de la E.P.E.S. N° 78 de la Delegación Zonal Laishí, además de “Encantamientos Sonoros 3.0” de la E.P.E.P. N° 217 «Paula Albarracín» y «Cuerpos mayores danzando: una coreografía de autonomía, participación e inclusión” de la E.P.E.S. N° 52 «Monona Donkin» Centro Polivalente de Arte, estas últimas de la Delegación Zonal Capital.

El Eje Científico se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de octubre, en la provincia de Salta, más precisamente en la ciudad de Cafayate, en la que se presentarán los estudios: “Mi lengua mi identidad – Naqaraqtaqaqataqqaractaĝac” de la E.J.I. N° 21 y “Simplemente lucifer” de la E.P.E.P. N° 17 «8 de Abril» de la Delegación Zonal Capital. “Formosa en pantalla” del I.S.F.D.C. y T. «Santa Catalina Labouré» de la Delegación Zonal Clorinda y «De residuo a refugio” de la E.P.E.S. N° 11 «Héroe Formoseño en Malvinas Cabo 1° Roberto Antonio Báez» de la Delegación Zonal Villafañe.

Por último, el Eje Tecnológico será el 18, 19 y 20 de noviembre en la CABA y contará con la asistencia de las siguientes investigaciones: “Del plástico al ladrillo” del C.E.S.E.P. N° 5 y «El maravilloso viaje de la hoja al clic” de la E.P.E.P. N° 545 de la Delegación Zonal Capital.“Desmal-pastautomatic” de la E.P.E.T. N° 4 de la Delegación Zonal El Colorado.»Bajo el sol de América” de la E.P.E.S. N° 2 «Batalla de Maipú» de la Delegación Zonal Pirané.

Educación Técnica Profesional, categoría ETPB: “Rompiendo huevos” de la E.A.P. N° 7 Anexo 3 de la Delegación Zonal Pilagás y «Schinus molle: repelente natural 2” de la E.P.E.T. N° 5 «2 de Abril» de Capital.

Desafío de automatización y control: “Desafío automático industrial” de la Escuela Privada San José Ñ15 de la Delegación Zonal Clorinda.

Temáticos: “Chloroleucontenuiflorum” de la E.P.E.S. N° 62 «Padre Luis Tiberi» de la Delegación Zonal Laishí y “Come bien, vive mejor” de la E.P.E.S. N° 95 de la Delegación Zonal Capital.

Una vez más la educación pública, gratuita y de calidad, con el acompañamiento de un Estado presente da sus frutos, con directivos, docente, estudiantes y familias comprometidas y convencidas de que la Educación es el camino para cumplir los sueños y proyectos de cada formoseña y formoseño, viva donde viva.