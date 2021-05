Más de 20 mil vacunadores participan de la campaña de inmunización en el país

Compartir

Linkedin Print

Un total de 22 mil vacunadores participan de la campaña de inmunización que se inició el 29 de diciembre de 2020 en el país, con la aplicación de casi 11 millones de dosis en las 8.800 postas sanitarias desplegadas en el territorio argentino, 700 de las cuales están localizadas en la provincia de Buenos Aires.

La campaña dio inicio el 29 de diciembre con la inmunización de los trabajadores de la salud y desde ese momento se vacunó a 10.958.659 personas, de las cuales el 59% son mujeres, el 40% varones y el 0,20%, de otros sexos, según datos del Ministerio de Salud.

Esa tarea requirió el trabajo de vacunadores y vacunadoras y que para llevar adelante esta tarea se capacitaron en cursos donde no solo aprendieron aspectos técnicos de aplicación, sino además otros datos como los efectos adversos de las vacunas, su conservación y transporte.

Estudiantes de enfermería, enfermeros recibidos, odontólogos, farmacéuticos y médicos participaron de estos cursos que en la actualidad les permite vacunar a 50 personas por día, a quienes no solo inmunizan, sino que también escuchan, contienen y aconsejan en el marco de una pandemia inédita que a nivel mundial ya afectó a millones de personas.

La labor de los vacunadores y vacunadoras se convirtió en trascendente para luchar contra el virus y continuar con la campaña de inmunización que, según el presidente Alberto Fernández, se fortalecerá con la llegada de “cuatro millones de dosis”, en los próximos días, con lo que se ingresará a “una nueva etapa del plan de vacunación”.

“Hasta hoy siete de cada 10, mayores de 60 años, han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la aplicación, en pocas semanas más habremos vacunado a la totalidad de personas en riesgo, que optaron por vacunarse”, afirmó el presidente Alberto Fernández en su discurso del viernes último donde dio a conocer las nuevas medidas de confinamiento que se extenderán hasta el 30 de mayo.

“Quiero valorar y felicitar el esfuerzo de cada vacunador y vacunadora que, con emoción y compromiso, son protagonistas centrales de esta magnífica campaña”, destacó Fernández, quien se refirió además al “agotamiento de todo el personal de salud” y de quien dijo “siempre voy a estar agradecido por el esfuerzo que hace”.

En la provincia de Buenos Aires, en los cursos para vacunadores organizados por el gobierno se inscribieron 32 mil aspirantes, aprobaron el curso 19 mil y de ellos fueron contratados 7.500 personas aproximadamente, en 700 centros de vacunación, informaron fuentes del Ministerio de Salud provincial.

Una de las personas que se sumó a la campaña de vacunación en esa provincia es Vanesa Casco, quien durante 2020, completó las capacitaciones mientras cursaba el segundo año de Enfermería en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Desde la última semana de febrero aplica un promedio de 50 dosis por día en el vacunatorio montado en el Museo MAR.

“Hay muchas historias de vida, ves casos de gente que en su gran mayoría viene feliz a vacunarse, y también hay algunos con mala onda; hay muchos que llegan muy angustiados, asustados. A veces vienen llorando por cuestiones familiares, porque están solos, porque perdieron el turno y les avisó la vecina. Es como un desahogo, y una trata de calmarlos, de que se sientan cómodos, los informa”, contó.

En diálogo con Télam, señaló que vacunó “a personas de 102 años que estaban felices”, a hombres que decían “yo no quiero pero me anotó mi mujer”, a gente que perdió familiares por el coronavirus, y a “muchos que entraron emocionados, porque no ven a sus nietos que por ahí viven en otra ciudad o el otro lado del mundo”.

Desde el comienzo de la pandemia el municipio de General Pueyrredón, del que la ciudad de Mar Del Plata es cabecera, registra 62.197 contagios confirmados y 1.816 fallecidos, y desde que comenzó la campaña de vacunación se inmunizaron 183.368 de sus 659.462 habitantes, 156.669 con una dosis y 26.699 con las dos.

En esa provincia, la más poblada del país, se aplicaron 4.157.012 dosis desde el inicio de la campaña.

Otra de las vacunadoras es Noelia Gómez, de la ciudad de Córdoba, quien en diálogo con Télam dijo que esta semana la situación estuvo “muy movida, trajimos vacunas para primera dosis, entonces había bastante gente que estaba esperando”.

“Hay mucha ansiedad” dijo la enfermera que contó a Télam que la gente llama insistentemente para saber si puede llegar a recibir su inmunización.

En la provincia mediterránea el martes último, se registró un nuevo récord con 4.032 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, muy superior a la máxima cantidad anterior registrada en un día, ocurrida el jueves pasado con 2.866 infectados, mientras fallecieron 25 personas.

En Córdoba hasta el momento se aplicaron 901.634 vacunas, de las cuales 690.225 personas han recibido la primera dosis y 211.409 completado el esquema de vacunación con la segunda dosis.

Compartir

Linkedin Print