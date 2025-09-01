Más de 25 mil personas participaron de los festivales por el Mes de las Infancias

El Gobierno de la provincia de Formosa cerró este fin de semana las celebraciones por el Mes de las Infancias con un gran festival realizado el domingo 31 en el Parque Paraíso de los Niños.

En total, durante las dos jornadas de actividades, la primera tuvo lugar el sábado en la Jurisdicción Cinco, más de 25 mil personas disfrutaron de espectáculos musicales, obras de títeres, actuaciones de payasos, juegos y sorteos de bicicletas.

También hubo espacios recreativos como la plaza Mitaises, pintacaritas y propuestas para todas las edades, además de los atractivos permanentes del Complejo: la Casa del Lago, la pista de Educación Vial y los paseos en botes.

La actividad, coordinada por el Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, contó en el Complejo Paraíso de los Niños con la amplia colaboración de distintos organismos del Estado y de agrupaciones justicialistas, que prepararon desde muy temprano chocolate y pan de leche, para compartir con las familias presentes.

Con transmisión de la Red Formoseña de Medios de Comunicación Audiovisual, la propuesta de entretenimiento ya es un clásico del mes de agosto, desde hace varios años.

En ese marco, la ministra secretaría general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca, celebró el éxito de los tradicionales festejos que reunieron a miles de familias para celebrar a las infancias: estaban felices los niños y las niñas “a pura alegría y sonrisa”.

“El balance es muy positivo”, evaluó y agradeció especialmente “a todos los compañeros y compañeras de cada una de las agrupaciones políticas con militancia en la ciudad capital porque desde muy temprano trabajaron no solamente en realizar el chocolate en ambos eventos, sino que colaboraron con su entrega, el pan de leche, pororó, algodón de azúcar”.

En las actividades recreativas tanto para los pequeños como las familias en general, asimismo, el reparto de los bonos para los sorteos de las bicicletas, esto ya con antelación se hizo en las escuelas, pero también en los mismos festivales.

Allí estuvieron también los Emprendedores de la Unidad, quienes tuvieron una buena recepción del público en cuanto a ventas, al igual que los demás puestos que se ubican habitualmente en el Paraíso de los Niños. En especial, la funcionaria señaló que aquellos que se dedican a la gastronomía ofrecieron licuados, sándwiches, platos dulces y salados, “así que para todos ha sido más que positiva estas dos jornadas”.

Agradeció por esto al Gobierno de Formosa, “que muestra con el ejemplo la prédica que tiene este movimiento provincial justicialista, cuyo conductor es el gobernador Gildo Insfrán, ya que, “como siempre, en cada una de estas actividades las personas de carne y hueso son la prioridad y, en este caso, los más pequeños, únicos privilegiados, como decía el general Juan Domingo Perón”, acentuó Guardia Mendonca.