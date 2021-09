Más de 500 universitarios participaron de la convocatoria en defensa de la autonomía de la UNaF

Compartir

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, destacó que la movilización realizada este miércoles “significó un abrazo de amor por la Universidad”.

“Estamos muy contentos con este grupo que se ha manifestado dando un abrazo de amor a su Universidad. Vinieron a apoyar la institución, a decir queremos una Universidad autónoma, que se elija un rector o un decano como tiene que ser y que no se anden con patrañas. Hay que hacer todo dentro de lo legal y las normativas para sostener nuestra institucionalidad”.

Dijo que “estamos muy bien porque la institucionalidad también se construye desde el sentimiento de las personas y a Dios gracias hay un grupo bastante grande de personas que está enviando mensajes de apoyo a través de los distintos medios. Realmente nos mueve muchísimo y creemos que vale la pena defender la Universidad”.

Sobre la asamblea realizada en el Consejo de Ciencias Económicas repudió: “No responde a lo legal, los que participaron en la asamblea no son asambleístas en su gran mayoría, pero sí los que han firmado el petitorio. Los que han hecho pasar por mesa de entrada la nota no reúnen en las condiciones de asambleístas, entonces no pueden nombrar otro decano en una Facultad, prorrogar un mandato o destituir un rector. Son hechos inexistentes, o sea dentro del marco legal es inexistente”.

“Fue una asamblea fuera de la Universidad con personas que no están habilitadas para ser asambleístas, el hecho es inexistente”, concluyó.

