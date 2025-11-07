Más de 60 efectivos aprobaron distintos cursos de perfeccionamiento de Grupos Especiales

Como parte del proceso de profesionalización de recursos humanos de la Institución Policial, se entregaron los certificados de aprobación en el marco del cuarto curso básico de formación para Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa (GEOPF), segundo curso básico en Operaciones Especiales Motorizadas y el curso de procedimientos ante situaciones de crisis y alteraciones del orden en unidades carcelarias.

El acto se realizó este viernes por la mañana en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Policial y fue presidido por ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González, acompañado del jefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra y del subjefe de Policía, Comisario General abogado Norberto Rubén Mauri.

También estuvieron presentes Subsecretarios del Ministerio de Gobierno, comisarios generales, integrantes de la Plana Mayor Policial, oficiales superiores, jefes y subalternos, con prestación de servicios en dependencias de esta ciudad capital.

Luego el diácono permanente de la Pastoral Policial, profesor Roberto González, oficio una invocación religiosa con motivo de la culminación de estos cursos y bendijo los certificados entregados a más de 60 cursantes.

Después se escucharon los conceptos del titular de la Dirección General de Grupos Tácticos de la Policía de Formosa, Comisario Inspector Edelio Saldivar; mientras que el ministro González cerró con un discurso en el que resaltó la importancia de la formación permanente y la profesionalización para responder de manera eficiente a los requerimientos de la comunidad.

La capacitación, actualización y perfeccionamiento constante del personal superior y subalterno redunda en el mejoramiento cualitativo de la misión policial.