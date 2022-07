Más de 65 mil beneficiarios de Esfuerzo Formoseño mantendrán el subsidio y no deberán inscribirse

Compartir

El ingeniero Benjamín Villalba, gerente de REFSA Electricidad, confirmó que el padrón de los 65.664 usuarios que poseen la tarifa social Esfuerzo Formoseño fue remitido a la Nación para que mantengan el subsidio, por lo que no deben inscribirse en la segmentación energética.

“Se ha trabajado y para beneficio de nuestra gente, a través del Gobierno provincial y el gobernador Gildo Insfrán, se pasó todo a la Nación lo que es tarifa social”, explicó el funcionario, con lo cual “los usuarios que tienen Esfuerzo Formoseño, que es un padrón de 65.664 mil usuarios, van a pasar directamente a la segmentación y no tienen que inscribirse”.

Y detalló: “Todos nuestros clientes que tengan tarifa social (lo que está especificado en el margen superior derecho de la factura de REFSA) no tienen que inscribirse porque ya se pasó a Nación todo el sistema”.

En este punto, recordó que “hace seis años que el Gobierno de la provincia subsidia a la gente de escasos recursos”, justamente con la implementación del Programa “Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño”, creado en 2019 para subsidiar la tarifa eléctrica de las familias formoseñas que recibían la tarifa social nacional eliminada por el Gobierno de Mauricio Macri.

Creado por el Gobierno provincial y financiado por el tesoro provincial y el Fondo Compensatorio Tarifario (FCT), el programa subsidia el 100% del cargo variable a los primeros 150 kwh/mes y el 50% restante a quienes consuman menos de 300 kwh/mes.

Este subsidio protege la economía familiar ante el impacto que tuvo la política tarifaria de la gestión nacional anterior, sumada a los efectos de la emergencia provocada por la pandemia COVID-19. Desde el año 2019 el Gobierno provincial viene renovando este subsidio, con el objetivo de acompañar a los sectores más perjudicados por estas medidas.

Gran logro

Es así que los datos de “los 65.664 usuarios del padrón de REFSA que tienen la tarifa social Esfuerzo Formoseño ya están pasados a la Nación”, dejando en claro que “no tienen que inscribirse dentro de la segmentación y van a seguir manteniendo el subsidio nacional”.

“Esto es un gran logro del Gobierno provincial y del Gobernador, para estos usuarios del Esfuerzo Formoseño, que seguirán teniendo el beneficio mensual. Es una muy buena noticia”, realzó.

Demás usuarios

Con respecto al resto de los usuarios, señaló que “deben ingresar a https://www.argentina.gob.ar/subsidios y realizar el trámite correspondiente”.

