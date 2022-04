Más de 7.000 personas concurrieron a locales bailables durante el fin de semana largo

Compartir

El operativo policial por Semana Santa arrancó el jueves y se sacaron de circulación vehículos y motocicletas por faltas graves a la Ley de Tránsito, más la retención de 134 licencias de conducir.

Además, se puso a disposición de la justicia a varias personas que tenían causas pendientes ante la justicia.

La institución impulsa operativos de cuidado y protección en toda la provincia, afectando una gran cantidad de recursos humanos y logísticos en lugares estratégicos, eventos culturales, artísticos, deportivos, en inmediaciones a locales comerciales, bancos y cajeros automáticos, entre otros.

En este sentido, se llevó a cabo el control intensivo del tránsito y la seguridad vial en zonas y puntos estratégicos de rutas, calles y caminos vecinales, con el despliegue de un grupo especial integrado por efectivos pertenecientes a las distintas Unidades Regionales con asiento en esta ciudad capital y el interior provincial como el caso de Pirané, Clorinda, Laguna Blanca, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Villa general Güemes.

En el caso de los locales bailables, se destacaron efectivos en las inmediaciones antes, durante y después de cada evento, tanto que sólo este fin de semana se movilizaron más de 7.000 personas.

Con el objetivo de desalentar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y a menores, la fuerza provincial articula acciones preventivas con diversos estamentos del estado provincial y de la Dirección de Bromatología Municipal, para detectar locales que infringen la Ordenanza Municipal, donde se labran Actas de Infracción y se colocan fajas de clausura.

Durante recorridas en las calles, fueron aprehendidas varias personas por ebriedad y desorden, iniciándose causas contravencionales, con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía en turno.

Se aprehendieron a personas que registraban pedidos de captura o comparendo, las que fueron trasladadas a las distintas unidades operativas, donde se confeccionaron los expedientes y quedaron alojados a disposición de la justicia.

También se realizaron operativos conjuntos para poner en orden el colapso en la zona del paso internacional, con la colaboración del personal de la Gendarmería Nacional, Policia de la Provincia y agentes de Tránsito del Municipio de Clorinda, quienes ayudaron a organizar el impresionante ingreso de vehículos en la zona de los accesos al cruce fronterizo de San Ignacio de Loyola.

El despliegue policial tuvo como objetivo prevenir accidentes de tránsito a partir de usuarios conscientes sobre la importancia del cumplimiento de lo previsto en la Ley Nacional de Tránsito y reglamentación complementaria, bajo la premisa de que “la seguridad la construimos entre todos”.

Además siguieron los controles en espejos de agua, ríos, riachos, lagunas y represas para evitar la presencia de personas, recomendando a la ciudadanía formoseña no ingresar a estos lugares porque no están habilitados.

De esta forma, se busca generar conciencia para que niños, adolescentes y personas mayores no pongan en peligro sus vidas o la de sus seres queridos.

Seguridad Vial

Durante este fin de semana largo, se labraron 437 Actas de Infracción a la Ley Nacional de Tránsito, 67 de las cuales fueron por alcohotest positivo, conducta que pone en riesgo la seguridad del tránsito, ya que el alcohol al volante suele provocar siniestros viales.

Se sacaron de circulación 53 motocicletas y 20 vehículos por faltas graves a la Ley de Tránsito, y se retuvieron 134 licencias de conducir.

Por otra parte, efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial que realizaban control de alcoholemia en la avenida Juan Domingo Perón y calle Martín Fierro del barrio Villa Lourdes, detuvieron la marcha de una motocicleta marca Zanella ZB, al mando de una mujer quien llevaba como acompañante a un hombre por hacer maniobras zigzagueantes, poniendo en peligro la seguridad del tránsito, ambos en aparente estado de ebriedad.

Allí se le realizó alcohotest a la conductora del rodado, una mujer de 36 años de edad, pero el acompañante comenzó a insultar al personal, tornándose agresivo, por lo que se lo demoró, siendo trasladado hasta la dependencia policial donde se le inició una causa contravencional.

En el marco del operativo, se desplegó un importante número de efectivos que participaron del operativo de seguridad en localidades del interior, con una marcada presencia policial en todo el territorio formoseño.

