Más de ocho mil personas pasaron por Guaycolec este fin de semana

Este primer fin de semana del receso invernal, la Reserva de Animales Silvestres Guaycolec fue uno de los lugares más visitados por las familias formoseñas que participaron de las propuestas libres y gratuitas que ofrece la estación a cargo del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia.

Al respecto, el ministro de Producción y Ambiente, Alejandro García, quien indicó que fueron más de ocho mil personas las que “compartieron este hermoso fin de semana”.

“Un lugar hermoso que muestra la fauna que tenemos, la flora en galería sobre la vera del Riacho Pilagá. Nos llena de placer y orgullo ver tantas familias y niños pasar un momento tan lindo”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que la jornada fue organizada por el equipo de la Dirección de Recursos Naturales de su cartera, pero “es un trabajo conjunto” con el Ministerio de Turismo y otras instituciones como, por ejemplo, el Ejército Argentina “que nos vino a mostrar su serpentario que antes estaba acá en Guaycolec”.

“Ver a la gente compartir con su familia, juegos, nos llena de placer, este lugar tan nuestro, donde las familias formoseñas lo han tomado como parte, donde pueden venir a compartir un fin de semana de alegría y unidad”, expresó.

Además, el funcionario explicó que los animales que están en sus recintos son aquellos que no pueden “volver a la naturaleza”, es decir, ser reinsertados en su hábitat porque “vienen del mascotismo”; y señaló que “algo que se enseña acá es la importancia que tiene que la gente no tenga animales silvestres en su hogar”.

“Los animales fueron recuperados por la gente del Ministerio, por la Policía o entregados por las mismas familias que lo tenían, cómo ser un loro, un mono, un puma”, puntualizó.

En ese sentido, García insistió en que “se tome conciencia” sobre la importancia de “no tener animales silvestres de nuestra fauna en nuestros hogares” porque no puede ser reinsertados en la naturaleza; pero aclaró que hay animales que tuvieron un accidente o aparecieron en la ciudad y son “recuperados de la naturaleza” por lo que “se les hace algún tratamiento o alguna cuarentena” hasta que se puedan volver a su lugar de origen.

“Acá en la Reserva todos los años muchos animales son reinsertados. Los que se pueden observar acá son los que vienen del mascotismo, tanto nativos como exóticos. Tienen un muy buen cuidado” manifestó.

Por último, resaltó la noble tarea que lleva adelante el equipo de personas que trabaja en Guaycolec, de lunes a domingo, en la logística, limpieza, alimentación, entre otros aspectos.

“Nos da mucha alegría que tanta gente haya elegido este lugar tan representativo de nuestra flora y fauna de Formosa”, finalizó.

