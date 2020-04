Más de ochocientas personas tramitaron el permiso para volver a la provincia

Compartir

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19, el ministro de gobierno Jorge González, confirmó que hasta este viernes por la mañana, se solicitaron 832 permisos, de todo tipo, para el ingreso ordenado a la provincia.

«Teníamos una base de datos de 1400 personas que se habían puesto en contacto con nosotros y muchísimas de estas personas desistieron de regresar a la provincia a partir de las medidas sanitarias que hemos dispuestos», indicó.

Y siguió: «Empezamos a entregar los turnos de ingreso a la provincia en un orden de operación a estas personas y todas las que soliciten vía web un turno para ingresar a la provincia de manera ordenada, organizada y para cumplir la cuarentena de manera respectiva».

En ese sentido, el ministro confirmó que a las personas que ingresaron y no están cumpliendo el aislamiento obligatorio, se les iniciaron acciones judiciales.

«Tenemos que señalar de que en algunas situaciones realizaron destrozos en algunos lugares, todos tenemos responsabilidad de las acciones que llevaron adelante y toda situación fue acreditada y puesta a disposición de la justicia, es la ley que maneja este tipo de cuestiones, no una decisión nuestra», relató.

Consultado por los cinco casos de coronavirus confirmados en la localidad de Villa Río Bermejito, del departamento de General Güemes, Chaco, ubicada a casi trescientos kilómetros del General Mansilla, González confirmó tener conocimiento de la situación y explicó el refuerzo de los controles en los ingresos a la provincia.

«Fíjense la gravedad de la situación, en sus declaraciones el intendente del Bermejito, señalaba y cito: la gente no tenía conciencia de lo que nos enfrentábamos hasta que se confirmaron los casos, la rapidez de contagio», señaló.

Y agregó: «Eso es lo que venimos señalando permanentemente, tomemos conciencia de la gravedad de la situación, porque parecería ser que nosotros estamos viviendo una realidad que está fuera del universo, muy por el contrario, estamos haciendo tremendos esfuerzos, todos para cuidar el status sanitario que tenemos».

Además, el funcionario local contó que se confirmó otro caso de covid 19 hace varios días atrás en Pampa del Indio, también sobre el Río Bermejo.