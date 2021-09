Más iluminación y seguridad en el barrio 1° de Mayo

Compartir

Linkedin Print

CLORINDA (Corresponsal) La comuna clorindense puso en funcionamiento nuevo sistema lumínico en un amplio sector del barrio 1° de Mayo, la tarea fue ejecutada íntegramente por mano de obra municipal y viene a darle seguridad a los vecinos de las distintas cuadras beneficiadas con esta nueva etapa de mejoramiento del sistema lumínico del citado barrio.

El intendente Celauro junto al presidente del Concejo Deliberante Ariel Caniza, del Diputado Provincial Alejandro Navas, el Secretario de Gobierno Walter Martínez, entre otros funcionarios y vecinos del sector, fueron los encargados de realizar la activación de la lumínica nueva que se encuentra entre el cuadrante de la Pancho Bogarin, Tirso Peña, avenida Juan Domingo Perón, y Piamonte.

“Esta es una nueva etapa de iluminación de arterias de ese populoso barrio que llega además acompañada de mejoramiento de arterias, enripiado y además tareas que son fundamentales para que el lugar se encuentre de la mejor forma, como ser nuevos cruces de desagües mediante una importante inversión en la compra de tubos de hormigón y el siempre importante mantenimiento de canales de desagüe a cielo abierto”, señalaron.

En declaraciones a los medios presentes, el intendente Celauro dijo que “esto no es casual sino efecto del trabajo diario del personal municipal, no se trata de una mera especulación de campaña, la gente sabe y ve que se trabaja así cada día del año, sea año de elecciones o no, eso se logra mediante el compromiso del personal que tiene puesta la camiseta de Clorinda y que quiere a su ciudad”.

Compartir

Linkedin Print