A ver si los gobernantes se dejan de tanta hipocresía y de una vez por todas actúan para hacer algo contra el consumo de drogas que se da en todo el país y no distingue condición social ni edad. Lamentablemente las instituciones no funcionan bien y muchos de los adictos no tienen la posibilidad de recuperarse y mejorar su vida. Es tristísimo lo que pasa y el silencio durante años del estado es aún más triste.

