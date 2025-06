Más problemas en el PJ: bajaron cuatro listas peronistas en Entre Ríos

En medio de las repercusiones por la condena a Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema, que ahora debe dejar la presidencia del PJ Nacional, siguen las dificultades del peronismo en las provincias: ahora en Entre Ríos la junta electoral bajó cuatro listas de la interna.

A la intervención del PJ de Jujuy, el de Salta, y el conflicto en el peronismo misionero, se suma un conflicto en Entre Ríos. Tras la decisión de bajar todas las listas que querían competir con la del ex gobernador Gustavo Bordet y el massista Guillermo Michel, surgieron intentos de dirigentes de ir por fuera y dividir el voto en una provincia que no solo elige cinco diputados nacionales sino a tres senadores.

Después de 20 años de gobernar la provincia el peronismo perdió en 2023 y entró en fase de discusión interna.

El 6 de julio deben definir los candidatos a senadores y diputados nacionales, se presentaron cinco listas pero esta semana la junta electoral rebotó a cuatro.

Solo quedó la lista 2 «Desafío Peronista», que acordaron el ex gobernador Gustavo Bordet, actual diputado nacional, y Guillermo Michel, ex director de la Aduana. Bordet ubicó al ex intendente de Paraná, Adán Humberto «Beto» Bahl como primer candidato a senador y Michel encabeza la lista de diputados, en un armado sin La Cámpora o el kirchnerismo duro.

Hace dos años, Bahl quedó a menos de dos puntos de Rogelio Frigerio y fue impulsado como la prenda de unidad de la lista sin referentes kirchneristas como la diputada Carolina Gaillard, a la que se le vence el mandato, o el diputado camporista Tomás Ledesma, quien también termina en diciembre.

La «2» tiene la banca Bordet, golpeado por el escándalo del senador nacional Edgardo Kueider con dólares de contrabando en Paraguay. También tiene apoyo de Rosario Romero, intendenta de Paraná, presidenta de la liga de intendentes y con influencia sobre la junta electoral del PJ.

Esta semana, esa junta rebotó las cuatro listas. En algunos casos fue por falta de avales y en otros por incumplimiento de los requisitos de la carta orgánica partidaria. Así, solo quedó habilitada la lista de Bahl y Michel.

Damián Arévalo, intendente de Feliciano y anotado como primer candidato a senador en la lista «Peronismo Amplio Renovador (PAR)», presentó una apelación pero fue rechazada el miércoles. Se espera que este viernes se oficialicen las listas que competirán el 6 de julio. La elección general será el 26 de octubre, en una provincia que no tiene elección local de medio término.

Pero ante la decisión de la baja de las listas opositoras, crece la posibilidad de que se presenten por fuera directamente en octubre y dividan el voto peronista en una elección clave.

Una de las que podría avanzar en ese sentido es PAR que agrupa a intendentes peronistas jóvenes. También coquetea con desafiar al PJ el ex gobernador Sergio Urribarri, que estuvo 51 días preso por corrupción y fue liberado en el verano.

También se podría abrir la lista del ex senador nacional Héctor Maya, que tiene el apoyo de Andrés Rodríguez, líder del gremio UPCN. «Evitemos la judicialización poniendo el mayor esfuerzo en la solución del camino que impone garantizar la participación», sostuvo Maya.

Una ruptura y la presentación de varias listas peronistas sería una buena noticia para el oficialismo de Rogelio Frigerio, que aún debe definir si acuerda con La Libertad Avanza para todo lo que se juega en octubre.

En el Senado nacional al peronismo se le vence la banca que ganó Kueider y que ahora ocupa la camporista Stefanía Cora. En Diputados, se van Ledesma y Gaillard. Mientras que siguen hasta 2027 Bordet y Blanca Osuna.

Stefanía Cora y Tomás Ledesma, los dos referentes de La Cámpora en Entre Ríos, en un acto encabezado por Cristina Kirchner.Stefanía Cora y Tomás Ledesma, los dos referentes de La Cámpora en Entre Ríos, en un acto encabezado por Cristina Kirchner.

Este viernes deberían oficializarse la lista de candidatos a la interna, pero si solo queda una no habrá interna y se oficializará la nómina con Bahl y Michel a la cabeza. Los rebotados del peronismo tendrán la posibilidad de ir a la Justicia Federal con competencia Electoral, pero con pocas chances.

La semana pasada ante una presentación peronista en ese ámbito, el juzgado advirtió que era un tema interno de cada partido, por lo que hay un antecedente reciente contra las listas objetadas para la interna del PJ.