Más que emotiva presentación de Facundo Conté en Ciudad vóley

La vuelta a casa de Facundo Conte ya es realidad. Este martes, el receptor punta surgido en el club cumplió el sueño del regreso con su presentación oficial como jugador de Ciudad de Buenos Aires para la temporada 2022/2023 de la Liga de Vóleibol Argentina, competencia que disputará por primera vez.

“Estoy algo emocionado y es básicamente eso lo que me trajo acá, a volver a casa: encontrarme con mi familia, con mis amigos y poder compartir todo lo vivido este tiempo con el vóley”, fueron las primeras palabras de Conte en este nuevo ciclo con Muni. “No es algo que digo para quedar bien: me fui muy chico de casa y siempre fue un sueño volver. No puedo imaginar una bienvenida mejor que esta, con todos ustedes”, agregó, dirigiéndose al gran marco de público que se reunió en el club para el evento.

Luego de la emoción inicial, Conte destacó que su vuelta fue motivada por “las ganas de vivir de nuevo ese sentido de pertenencia” y dijo que, después de tanta trayectoria y experiencia por países top del mundo, Ciudad “era la mejor y única opción” para poder hacerlo.

Consultado por José Montesano, el presentador del evento, sobre sus ilusiones para la temporada, disparó: “Yo siempre juego para ganar, así que vamos a buscar eso. Sé que va a ser así, porque los he visto a los chicos luchar por el título y estar muy cerca en la última final. Eso me entusiasmó más para venir y aportar tal vez un grano más para colgarnos una medalla acá. Mis expectativas son dejarlo todo y divertirme; nunca jugué esta Liga y vengo a que la ganemos.”

La presentación contó con presencia de familiares y amigos de Conte, dirigentes de la institución, el plantel completo de División de Honor masculina y una multitud de chicos y chicas de inferiores, además de socios del club y otros seguidores del deporte que se acercaron para compartir el momento con su ídolo. Y así fue que el medallista olímpico en Tokio 2020 permaneció luego del evento para atender a los pedidos de fotos y autógrafos. Facundo ya está en casa con su gente.

