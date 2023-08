Luego de conocer el guarismo electoral nacional, el educador social expuso algunas consideraciones: “las urnas expresaron la voluntad de miles y miles de argentinos en un sentido político mayoritariamente, postura que no compartimos, pero respetamos, no compartimos porque esas ideas triunfantes son contrarias al humanismo, al derecho del trabajador, al derecho del pequeño productor, a la educación y salud pública y gratuita”.

“Debemos decirlo-continuó- sin vacilación alguna que la derecha ha sabido captar el descontento del pueblo, se han adueñado de la rebeldía política ante quienes ni siquiera han levantado las tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social, y la respuesta no se hizo esperar”.

Señaló enfáticamente Yorg que “a nivel nacional la mística peronista fue desfigurada por abandono de sus principios y objetivos y entró en crisis ideológica, por ello, ahora, más que nunca-políticamente-debe promoverse la cooperación organizada, el cooperativismo-peronista”.

Una mejor Argentina es posible

“La verdad es que el mundo está cansado del perenne infortunio social, y en verdad también resulta difícil admitir que aquella Argentina que supo ser el granero del mundo por intervención de las cooperativas agrarias, hoy esa misma Argentina enfrentará un presente y futuro incierto”, reflexionó Yorg.

“El pueblo ama su terruño y sabe a ciencia cierta que una mejor Argentina, es posible. La correlación de fuerza benéfica para lograr una Argentina mejor reside en la voluntad cooperativa y fraterna que son lazos de compañerismo para construirla sobre las ruinas cooperativamente, es lo que se debe promover”.