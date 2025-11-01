Más servicios para adultos mayores: Casa de la Solidaridad, Ahora Brindan Clases de Baile Terapéutico Gratis

• Requisitos: llevar ganas, buena vibra; posibles problemas, colgarlos en el portón y recambiar chips para disfrutar con sus pares.

EL COLORADO. A los servicios ya conocidos del Gimnasio Terapéutico para adultos mayores, se suman nuevas actividades, siempre prensando en mantenerlos sanos y activos, como se los ven en imágenes practicando distintas actividades en instalaciones de la Casa de la Solidaridad.

Como ya es habitual, una fecha en el mes está dedicada a la celebración de quienes cumplen años durante el presente mes, donde comparten distintas actividades. Si bien durante los festejos los abuelos bailan activamente, ahora disponen de otro servicio gratuito que son las “Clases de baile para Adultos Mayores”.

La nueva determinación es decisión de gobierno municipal para darles más actividades a los adultos mayores, lo que en definitiva redunda en más salud y calidad de vida para los abuelos coloradenses.

Raúl Gómez es el que está al frente de la nueva actividad destinada a los abuelos, quien considera que “es una alegría inmensa volver a compartir un cumpleaños en la Casa de la Solidaridad, mes en el que también cumplió años el Intendente Mario Brignole, también integrante del grupo del Gimnasio Terapéutico y ahora clases de baile. Esta vez no fue la excepción, ya que volvió a estar presente en las celebraciones de cumpleaños de los adultos mayores de esta ciudad”.

Raúl Gómez describe que “se hace un trabajo en conjunto los profesores de gimnasia, los masajistas, las enfermeras que nos acompañan día a día y los cambios están a la vista. Muchos abuelos vinieron con atrofias musculares, otros con problemas articulares, artrosis, dolores que todo va mejorando con los distintos ejercicios. Esto tiene que ver con una gimnasia terapéutica y ahora el baile terapéutico e inclusivo para todos”, expresó.

La novedad a partir del éxito de la actividad, despierta el interés de más abuelos entusiasmados por participar, preguntando en principio por los requisitos para poder ser parte de las actividades. En este sentido el Profesor Raúl Gómez habla de un solo y principal requisito: “traer entusiasmo y buenas ondas y los problemas que podamos tener, los dejamos en el portón de la Casita de la Solidaridad y nos cambiamos el chip”.