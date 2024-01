Mascherano confirmó a los 23 jugadores de la Selección que disputarán el Preolímpico

La espera llegó a su fin. Javier Mascherano confirmó a los 23 jugadores convocados de la selección argentina Sub 23 para los Preolímpicos que se desarrollarán a partir del 20 de enero en Venezuela. Entre las presencias destacadas se encuentran Claudio Diablito Echeverri de River Plate, quien se sumó a último momento por la lesión de Pedro Pepo De La Vega, y el campeón del mundo en Qatar 2022, Thiago Almada, actualmente en el Atlanta United de la Major League Soccer.

Los otros nombres que sobresalen de la convocatoria son Valentín Barco (ex Boca Juniors, recientemente sumado al Brighton de Inglaterra), Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Leandro Brey y Nicolás Valentini (todos de Boca Juniors); Pablo Solari (River Plate), Federico Redondo y Luciano Gondou (Argentinos Juniors); Santiago Castro (Vélez Sarsfield) y Juan Nardoni (Racing).

El gran objetivo de los comandados por Javier Mascherano será lograr el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024, a celebrarse entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto en la capital francesa. Teniendo en cuenta que no es obligación de los clubes ceder a los futbolistas para este evento juvenil, la selección argentina perdió a figuras de la talla de Enzo Fernández (Chelsea) Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid), Carlos Alcaraz (Southampton), Marco Pellegrino (Milan), Luka Romero (Milan), Alejo Véliz (Tottenham), Lucas Beltrán (Fiorentina) y Luis Vázquez (Anderletch), entre otros.

La lista de Mascherano

Arqueros:

Leandro Brey (Boca Juniors)

Rocco Ríos Novo (Phoenix Rising)

Fabricio Iacovich (Estudiantes)

Defensores:

Nicolás Valentini (Boca Juniors)

Joaquín García (Vélez)

Marco Di Cesare (Argentinos Juniors)

Julián Malatini (Defensa y Justicia)

Aarón Quirós (Banfield)

Gonzalo Luján (San Lorenzo)

Lucas Esquivel (Athletico Paranaense)

Mediocampistas:

Valentín Barco (Boca Juniors)

Federico Redondo (Argentinos Juniors)

Juan Sforza (Newell’s)

Juan Nardoni (Racing)

Ezequiel Fernández (Boca Juniors)

Cristian Medina (Boca Juniors)

Thiago Almada (Atlanta United)

Baltasar Rodríguez (Racing)

Delanteros:

Pablo Solari (River Plate)

Claudio Echeverri (River Plate)

Santiago Castro (Vélez)

Francisco González (Newell’s)

Luciano Gondou (Argentinos Juniors)