Mascotas en riesgo: el sufrimiento de los animales expuestos al calor y las tormentas

En medio de un clima que golpea con temperaturas extremas y lluvias constantes, los vecinos de diversas zonas de la ciudad se encuentran enfrentando una dura realidad: el sufrimiento de las mascotas que, muchas veces, quedan expuestas a las inclemencias del tiempo. A pesar de las condiciones climáticas severas, que incluyen calor húmedo y tormentas, numerosos animales de compañía son dejados a la intemperie, sin acceso a un techo que los proteja del calor abrasante ni de las lluvias torrenciales.

Los registros meteorológicos de los últimos días muestran que las temperaturas superaron los 40 grados de sensación térmica, mientras que las precipitaciones y tormentas se han vuelto recurrentes, generando un clima insoportable para cualquier ser vivo. Sin embargo, algunos propietarios de mascotas, por desconocimiento o desinterés, siguen dejando a perros y gatos fuera de sus viviendas, expuestos a un contexto de altas temperaturas y condiciones adversas.

En muchos casos, los animales no cuentan con un refugio adecuado ni sombra, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación e incluso muerte. «Es alarmante ver que, aún con el pronóstico de tormentas y temperaturas tan elevadas, muchos animales siguen estando afuera sin protección. Algunas veces se los ve bajo los árboles o sin siquiera un poco de agua disponible», relató una vecina del barrio Villa del Carmen, quien, preocupada por la situación, tomó la decisión de llevar agua a los perros que observaba fuera de una casa cercana.

Por su parte, organizaciones de protección animal y especialistas en bienestar de los animales alertan sobre los peligros que enfrenta la fauna urbana en esta época del año. «Los animales tienen sus propios mecanismos para soportar el calor, pero no son infalibles. Sin sombra, sin agua y sin una superficie adecuada donde descansar, el estrés térmico puede ser fatal», advirtió un vecino que es parte de los grupos mascoteros.

Además, las lluvias intensas complican aún más la situación. Las tormentas provocan inundaciones en algunos sectores de la ciudad y empeoran la situación de aquellos animales que no tienen resguardo. «No es raro ver a gatos o perros completamente empapados, sufriendo no solo por el agua, sino también por los riesgos de enfermedades, como las infecciones en la piel o los problemas respiratorios», añadió.

Si bien desde el gobierno provincial se han realizado campañas de concientización sobre el cuidado responsable de los animales, las medidas siguen siendo insuficientes ante la magnitud del problema. Activistas de derechos animales reclaman mayor control y sanciones más estrictas para quienes dejan a sus mascotas en condiciones de vulnerabilidad.

En el ámbito de las autoridades municipales, se destaca la necesidad de avanzar en la implementación de normativas que prohíban dejar animales en la vía pública sin protección, pero aún no hay avances significativos. La legislación que regula el trato de los animales en Formosa aún no cubre todas las situaciones de maltrato, y los recursos para la atención de los animales abandonados son limitados.

Mientras tanto, el calor sigue azotando a la ciudad, y las lluvias prometen continuar durante los próximos días. El llamado de alerta es claro: más de una vez, la vida de un animal está en juego debido a la indiferencia o desconocimiento de sus dueños. Por ello, cada vez más vecinos optan por organizar campañas de recolección de alimentos y refugios temporales para aquellos animales que no cuentan con un lugar seguro donde resguardarse.

El futuro de las mascotas en Formosa depende, en gran medida, de la toma de conciencia de la población. La protección de los animales es responsabilidad de todos.