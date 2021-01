Masiva adhesión de formoseños al reclamo de los “comerciantes unidos”

Compartir

Tal como estaba previsto, con masiva adhesión de formoseños se llevó adelante ayer desde las 18:30 horas el cacerolazo virtual de comerciantes que reclaman que los dejen trabajar con protocolos que se están aplicando en supermercados, farmacias, Rapipagos, Refsa, etc. Desde el sector hay desesperación por la quiebra masiva de comercios que trae aparejada como consecuencia la pérdida de fuentes de trabajos de miles de personas.

Desde el grupo “comerciantes unidos del centro”, quienes encabezan el reclamo, indicaron que “no somos opositores, no somos un partido político, somos trabajadores que nos estamos fundiendo y no recibimos respuestas coherentes, más que la respuesta irónica y burlona del ministro Abel González”.

“Señor Ministro nuestra duda es, los del sector privado, los comerciantes, bares, gimnasios, zapaterías, boutique, jugueterías, regalarías, etc, somos parte de esa hermosa familia que menciona en las conferencia de prensa; si es así háganos saber porque nosotros nos sentimos huérfanos”, expresaron.

Por su lado, Ángeles Díaz -una de las comerciantes- en contacto con el Grupo de Medios TVO se mostró convencida de que “la única forma de hacerle frente a este virus es con responsabilidad, distanciamiento y protocolos de higiene”.

“Los comercios se están cerrando masivamente, si no se levanta la prohibición van a cerrar unos 30 o 40 comerciantes durante este mes, es decir, que para febrero el centro va a estar vacío”, contextualizó y agregó que “detrás de cada comercio está la familia del comerciante, del emprendedor y las familias de los empleados”.

“Para nosotros la salud es física, mental y social, es decir, no es solamente encerrar a la gente para que no se enferme del virus, como pasó con el dengue tenemos que aprender a convivir, tomar los recaudos necesarios”, clarificó.

