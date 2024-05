Masonería: El Gran Maestre Pablo Lázaro realizó visitas protocolares y recorrió Logias de Formosa

La masonería argentina se fundó el 11 de diciembre de 1857. Desde esa fecha hasta hoy, ha logrado captar la atención y la curiosidad de muchas personas.

El Gran Maestre Pablo Lázaro, actual líder de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones visitó la provincia de Formosa y dialogó con este medio acerca de las actividades que realizan en nuestro país. Aclaró que hoy hay unas 475 logias activas y más de 10 mil masones en todo el territorio.

El Gran Maestre Lázaro, en primer lugar, explicó que es la masonería y aseveró que se trata de una institución filosófica, filantrópica, laica y progresista. “Siempre hacemos hincapié en la palabra laica porque nosotros buscamos nutrirnos de la diversidad, queremos que venga el que piensa diferente uno del otro, desde el punto de vista religioso queremos que haya católicos, judíos, ateos, agnósticos, musulmanes, y desde lo político, peronistas, radicales, socialistas, apartidarios, porque en la unidad mínima de trabajo en la que llamamos logia queremos tener representadas todas las aventuras del espíritu, es decir que tratado un tema podamos tener la opinión de todas las ideologías y lograr diferentes acuerdos”.

Comentó también que cada logia tiene un objetivo, días de reunión, una ciudad, una especificidad y la federación de logias que hay a lo largo y ancho del país es lo que conforma la gran logia de Argentina de la cual soy su presidente.

Explicó además que mucho tiempo atrás desde su origen la masonería fue secreta sobre todo al comienzo porque indicó que los “masones se jugaron la vida en contra de regímenes teocráticos monárquicos en la edad media o por la libertad de América o en contra de las dictaduras latinoamericanas, pero con la vigencia plena de la Constitución y en democracia se ha vuelto discreta, ya no es secreta, no se hace publicidad de la masonería, somos una asociación civil”.

Argumentó que “desde un tiempo a esta parte, desde el 2008 donde nuestra corriente interna llega a la conducción de la institución estamos en una puesta en valor comunicacional, es por ello que hemos comenzado a abrir las puertas no solo desde el punto de vista mediático, sino que también redes sociales donde tenemos una estrategia relacionada con la comunicación, la noche de los museos, visitas guiadas, entrevistas con las fuerzas vivas de cada uno de los municipios y también con otras instituciones como bomberos, cruz roja y como siempre fuimos una parte integrante de la orquesta de las fuerzas vivas nos ponemos a disposición para trabajar con temas filantrópicos en cada una de las ciudades”.

Sobre su visita a nuestra provincia explicó que también estuvieron en la república del Paraguay por el aniversario de la Gran Logia Simbólica de aquel país y ahí también que, en carácter de la presidencia de la sexta zona, es decir Sudamérica de la Confederación Masónica Interamericana que hoy la tiene Argentina, “fuimos en calidad de tal y hemos ido a visitar a nuestros hermanos y celebrar con ellos tan importante evento”.

Y continuó “además habíamos coordinado con nuestro consejero zonal una visita a Formosa justamente porque estamos inaugurando un nuevo espacio luego de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de los hermanos locales, estamos acá para apoyarlos, aclaró que hay en Formosa 4 logias y que tres corresponden a la capital y una a la ciudad de Clorinda”.

En otro tramo de la entrevista consultado acerca cómo es la masonería con los gobiernos, indicó que “la masonería estuvo, está y estará en todos los gobiernos mientras sean democráticos y republicanos por ello, la relación siempre es buena porque la masonería se pone a disposición de forma apartidaria con todas las fuerzas democráticamente electas y siempre nuestro vínculo es bueno”.

“Tenemos muy buena relación con el gobierno provincial y municipal de Formosa, nos hemos reunido siempre que podemos y nos hemos puesto a disposición siempre, nos han habilitado espacios para trabajar, tenemos muy buen vínculo”, ahondó.



Señaló que la zona 5 está compuesta por Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco y que está creciendo muy bien. Nosotros tenemos 9 zonas dentro del país y la 5 es la que más creció gracias al arduo trabajo del consejero zonal, realmente se ve un esfuerzo importante en construir nuevas sedes acá en Formosa.

Remarcó que están trabajando fuertemente en todos los lugares y cada vez hay más aceptación social porque también se han desmitificado muchos antiguos preceptos que tenía la gente sobre la masonería y que hoy empiezan a disiparse.

“Cabe indicar que la masonería en el orden institucional somos una entidad de bien, filantrópica que trata de solucionar los problemas de fondo, no hace solo caridad, sino que trata de ver el problema y solucionar la cuestión de raíz por ejemplo en el caso de inundaciones hemos ido a trabajar con voluntarios no solo a llevar donaciones, sino que también a evacuar personas o ponernos a disposición para que eso no vuelva a pasar a través de ingenieros y recursos. En el caso de juventud o educación en últimos 6 a 10 años hemos desarrollado en todo el país centros de formación profesional, en donde además de enseñarles un oficio y como tenemos una estrategia integral, también les enseñamos a vender servicios, amortizar la compra de insumos una vez que se desarrolla y a nivel individual la masonería mejora y crea ciudadanos”, explicó Lázaro.

Presencia de la masonería

en el debate presidencial 2023

Al respecto, contó que fueron invitados por la Cámara Nacional Electoral al igual que otras instituciones también. “Fue una fiesta de la democracia porque pudimos conocer a nuestros candidatos, de todas maneras, he dicho anteriormente que nos hubiera gustado ver algo de mucho más elevado debate porque lo que se vio fue cosas muy estructuradas para la chicana política, pero lo importante es que existe es espacio y que estamos ahí para ponernos a disposición de cualquier fuerza democrática del país”.

Manifestó que la masonería tiene como método escuchar a todas las voces, más aún cuando tiene injerencia en la vida de las personas. Nosotros siempre tenemos abiertas las puertas para llevar adelante los debates. En el año 2007 hemos realizado el primer debate de candidatos a Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en nuestra sede central y en diferentes puntos del país por ejemplo Salta y Córdoba donde hubo otros de diputados o candidatos a senadores y gobernadores como en el caso de Salta, también hemos realizado debates públicos y abiertos de universidades nacionales, por lo tanto escuchar las diferentes voces para nosotros no es nada nuevo, pero tratamos de llevarlo adelante con mucha alegría”.

Por último, explicó que los requisitos para ser masón son: ser hombre o mujer mayor de 18 años, estar conteste con la ley porque nosotros juramos respetar la ley de la Nación en la que vivimos y por sobre todas las cosas es estar dispuestos a escuchar a alguien que piensa diferente.