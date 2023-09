Massa convocó a la CGT, la CTA y diputados a una reunión por la eliminación del impuesto a las Ganancias: qué se sabe del proyecto

La reunión está planteada para el lunes a las 17 en Economía. Este mediodía, el ministro y candidato de UP, mantuvo en encuentro de trabajo con parte de su mesa chica para terminar de delinear el nuevo esquema

Sergio Massa convocó a la CGT, la CTA y autoridades de la Cámara de Diputados a una reunión por la eliminación del impuesto a las Ganancias. La reunión está agendada para el próximo lunes por la tarde, según informaron en Economía.

Este mediodía, el ministro y candidato de UP, mantuvo un encuentro de trabajo con parte de su equipo en el ministerio en el que se terminó de delinear el proyecto. Participaron el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el jefe de Aduana, Guillermo Michel.

“Estamos preparando una medida que tenga impacto para el 2024 pero también para este año”, destacaron fuentes oficiales.

Según trascendió, se subiría el mínimo no imponible a 2 millones de pesos con la idea de que sólo queden comprendidos dentro del impuesto una porción muy baja de empleados registrados. El resto dejaría de pagar el impuesto.

Si bien el piso de Ganancias se puede modificar por un DNU, sin pasar por el Congreso, el proyecto también incluiría un esquema de compensación fiscal para el momento que dejará de entrar al fisco luego de aprobada la quita mayoritaria del tributo para la mayoría de los trabajadores. Esa compensación sí tiene que pasar por el Legislativo.

Guillermo Michel y Sergio Massa

“Se busca un sistema que baje a los trabajadores y que se actualice de manera automática, no por el Salario Mínimo Vital y Móvil”, explicaron fuentes oficiales. ”Massa le pidió a michel y a todo el equipo económico que el proyecto sea para beneficiar a la mayor cantidad trabajadores, que la gran mayoría dejar de pagar Ganancias”, agregaron.

Según fuentes oficiales, a la convocatoria fueron citados la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. También estarán los dirigentes Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), y referentes de los sindicatos petroleros, de la Alimentación y Aeronavegantes.

Desde Economía trascendió que los gremios evalúan movilizarse al ministerio ante la posibilidad del inminente anuncio.

Proyecto

“Un laburante, por ahora paga Ganancias. Y digo por ahora porque, si soy Presidente, no van a pagar Ganancias, y yo no soy como (el ex presidente, Mauricio) Macri, porque ya lo vengo bajando; lo plantee en el Congreso y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema Ganancias”, dijo Massa el miércoles en una entrevista en C5N.

“Sí, saco Ganancias si soy presidente… o por ahí antes”, agregó el tigrense. “Por qué no comparamos cuánto le cobran a los laburantes, mientras directores de empresas no pagan Ganancias por por algunas exenciones que tiene desde el punto de vista tributario”, dijo.

Durante su gestión como presidente de la Cámara de Diputados, antes de ser ministro, Massa impulsó varias iniciativas y proyectos que modificaron alícuotas y el mínimo no imponible del impuesto. Es uno de sus temas de agenda desde siempre.

El Gobierno nacional recauda en concepto de Ganancias sobre las personas humanas y empresas unos $780 mil millones por mes y acumuló 4,6 billones en los primeros 8 meses de 2023 (con una suba de 88% respecto del año previo).

Se estima que con la última modificación de las escalas y mínimo no imponible tributan en la actualidad poco menos de 1 millón de los 9 millones de asalariados registrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), bajó a la mitad en comparación con la primera mitad del año.

De acuerdo a lo que señalaron varios analistas económicos, el costo fiscal de la medida es equivalente a 2,5% del PBI, lo cual es por sí solo un porcentaje mayor de la meta de déficit anual comprometida con el FMI, de 1,9%, una variable para usar como referencia.

“Teniendo en cuenta la participación del pago de Ganancias de personas físicas en la recaudación total, luce poco probable la propuesta de eliminarla sin contar con otro fondeo”, opinó el director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, quien puntualizó también la alta participación del tributo para personas físicas en el PBI. En términos históricos, el pico de Ganancias en relación al producto bruto de la economía fue en 2015, cuando alcanzó 0.7% más que ahora, es decir, 3,2% del PBI. Históricamente, esa relación se ubicó abajo de 1,5% hasta que, consecuencia del avance de la inflación y la falta de ajuste del mínimo no imponible, a partir de 2011 fue creciendo la participación que apenas logró bajar a 2% del PBI en 2018 y 2019.