Massa: «Desde mañana la responsabilidad de dar certezas sobre el funcionamiento económico es del nuevo presidente electo»

El ministro reconoció su derrota y se abren escenarios sobre lo que podría pasar en el corto plazo en la muy golpeada macro local. Asegura que se pondrá al frente de la transición económica con el equipo de Javier Milei

Las urnas hablaron y ahora comienza un escenario de muchas dudas y urgencias: la transición en medio de la crisis económica más fuerte de los últimos años.

En el discurso en el que reconoció la derrota, esta tarde, Sergio Massa dio detalles sobre eso: habló de convivencia y diálogo, pero no puntualmente sobre su futuro. Sin embargo, en su entorno aseguran que se queda. El candidato de UxP fue contundente al hablar de que dar certezas y garantía es responsabilidad del nuevo presidente.

Aseguró: “Hay que poner en marcha mecanismos de enlace y transición para que los argentinos no tengan dudas de lo que viene, en lo económico, lo político y lo institucional”. Y agregó: “Desde mañana la responsabilidad de dar certezas sobre el funcionamiento económico es del nuevo presidente electo”.

Luego afirmó: “Desde lo personal, quiero contarles que hoy termina una etapa política en mi vida. Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo como valores centrales de la Argentina”.

“Que venga la nueva generación, sigamos haciendo el recambio transicional y democrático para que los jóvenes sigan enamorándose y que piensen que este es un gran país. Y que entre todos lo podemos hacer, un país de progreso, desarrollo, inclusivo y de igualdad de oportunidades”, dijo.

¿El “hoy termina una etapa política en mi vida” significa que dejará de ser ministro? “No”, dicen sus allegados. No en los próximos días, al menos. Así, emergen escenarios con muchos matices e interrogantes aún no resueltos.

Si bien no parece, Massa bien podría dejar a parte de su equipo al frente de la transición “técnica” y dejar en manos de Alberto Fernández el pase de gobierno de presidente a presidente electo. ¿Será?

Pase lo que pase, habrá medidas de contención. Ambas escenarios macro van a generar una gran turbulencia desde lo cambiario. Ayuda que mañana lunes es feriado, pero parece sólo una gota en el desierto.

“Va a ser una transición tortuosa, o sea con más deterioro de la economía, una inflación acelerándose y posiblemente veamos una inflación arriba del 30% mensual el primer trimestre del año que viene, acelerándose ya ahora y en diciembre”, adelantó Alfredo Romano, de Romano Group.

“Calculo que va a haber una batería de regulaciones del Banco Central. El Gobierno va a estar muy condicionado a poder mantener este tipo de cambio oficial, o sea, saldrán y venderán posiciones de futuro. Posiblemente el contado con liquidación ya no intervenga más, me parece que ahí lo van a dejar correr. En 2015 cerraron el mercado de futuros en la transición hasta que asumió Macri. Va a ir por ese lado, no creo que el Central libere tipo el cambio y le haga este trabajo a Millei. Va a haber una presión muy fuerte hacia la devaluación y la brecha contra el contado con liquidación se va a volver a abrir”, detalló el economista.

“Millei va a tener que dar una señal muy clara esta noche (por ayer) en materia económica a los tenedores de pesos. Porque viene con una propuesta que básicamente lo que propone es eliminar el peso”, agregó Ricardo Delgado, de Analytica.