Massa dio a conocer los primeros nombres de su equipo: Raúl Rigo, Eduardo Setti y Daniel Marx

El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, anunció este lunes algunos de los nombres que lo acompañarán en su gestión, que incluyen la continuidad de Raúl Rigo como secretario de Hacienda y de Eduardo Setti como Secretario de Finanzas, y la llegada de Daniel Marx, como asesor en temas de deuda.

Massa, a través de su cuenta de twitter, informó durante la mañana de ayer la designación de Rigo, a quien “lo acompañarán Jorge Domper como subsecretario de Presupuesto y Claudia Balestrini a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos».

Rigo, un experto en cuentas públicas, volverá de este modo a esa función apenas 27 días después de haber presentado su renuncia al rol que ya cumplía en la Secretaría de Hacienda cuando el Ministerio era conducido por Martín Guzmán.

Casi un mes después, Massa toma la determinación de reincorporar a este hombre clave en el diseño presupuestario de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que continuó en funciones con el macrismo hasta que el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne decidió desplazarlo.

Sin embargo, con el recambio del gobierno en el 2019 y la llegada de Martín Guzmán al Palacio de Hacienda, Rigo retornó a Economía

Por la tarde, y a través de la misma red social, dio cuenta que Eduardo Setti se mantendrá en la secretaria de Finanzas, cargo que viene que desempeñando desde comienzos de julio cuando había asumido Cecilia Batakis, “y lo acompañarán en el equipo, Leandro Toriano, Natalia Capurso y Celeste Izquierdo”.

Además, el vicepresidente del Banco Central será Lisandro Cleri y vuelve a la función pública Leonardo Madcur como Jefe de Asesores del Ministerio.

Madcur ingresó al Ministerio de Economía de la mano del secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, como su segundo, en mayo de 2002, cuando el país transitaba una crisis social, institucional y económica.

El designado jefe de asesores, por entonces, no conocía personalmente al ministro de Economía, Roberto Lavagna, pero a partir de allí se ganó el reconocimiento.

Asimismo, Massa anunció que Daniel Marx integrará “el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública”.

Marx fue secretario de Finanzas durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, y entre 1989 y 1993 fue jefe negociador de la deuda externa argentina, teniendo a cargo su reestructuración.

«El objetivo es ordenar y cuidar las cuentas públicas», expresó Massa al dar a conocer los primeros nombres de quienes lo acompañarán en el equipo económico.

Los viajes anunciados

En tanto, en lo que respecta a la definición de medidas y a la hoja de ruta que comenzará a trazar desde su nuevo rol, trascendió que Massa tiene previsto viajar a fines de este mes a Estados Unidos, Francia y Qatar para mantener entrevistas con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Club de París e inversores, con el objetivo de reforzar las reservas y estabilizar los parámetros de la macroeconomía.

De hecho, el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, informó a Télam que durante el fin de semana había conversado «en varias oportunidades con Massa» y que el designado ministro «tiene planeado visitar Estados Unidos, en particular Washington y Nueva York».

«Esta visita todavía no tiene fecha y la agenda se va a perfeccionar después de la asunción del nuevo ministro», puntualizó de todas maneras Argüello.

En tanto, en relación a Francia, trascendió de fuentes oficiales que esa escala en el viaje de Massa tendrá como objetivo hablar con los representantes del Club de París, con el fin de reestructurar la deuda de US$ 2.400 millones que Argentina tiene con ese organismo.

Otro de los destinos que visitará Massa y su equipo es Qatar, donde planea reunirse con inversores institucionales y funcionarios del Fondo Soberano Qatarí, uno de los más grandes del mundo, para que aporten en proyectos de los sectores energético y de seguridad alimentaria.

En tanto, del paquete de definiciones sobre el que trabaja por estas horas Sergio Massa de cara a su asunción como miembro del Gabinete este miércoles, se cuenta la conformación de su equipo, del que -tal como había anticipado el fin de semana- este lunes dio a conocer algunos nombres a través de la red social Twitter.

El domingo, el designado ministro también había elegido la red social Twitter para precisar -frente las especulaciones periodísticas que circulaban en distintos medios de comunicación- que presentaría la renuncia a su banca como diputado nacional y como presidente del cuerpo, dos decisiones que quedarán formalizadas mañana, una vez que se debatan y aprueben en el recinto de la Cámara baja.

«Doy este paso con convicción y compromiso, sin dudas, ni especulaciones. Dedicaré toda mi energía a solucionar problemas, entendiendo que es el mejor servicio que puedo dar el país», indicó Massa al momento de anunciar su renuncia como legislador.

Previamente, también a través de Twitter, Massa había anunciado que su asunción formal como ministro tendrá lugar el miércoles y que ese mismo día, luego, en conferencia de prensa, comunicará su «plan de trabajo, objetivo, y ejes a abordar, así como la mecánica de los primeros diez días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país».

