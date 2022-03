Compartir

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llamó a un acuerdo con la oposición para consensuar políticas de Estado durante el encuentro en el Centro Cultural Kirchner, en el que el presidente Alberto Fernández y el ministro Matías Kulfas presentaron el Plan Argentina Productiva 2030.

“Gobierno y oposición podemos darle a los argentinos políticas de Estado alrededor de la educación, desconcentración federal de la Argentina, economía del conocimiento”, remarcó en el marco de una nueva convocatoria del Consejo Económico y Social (CES), donde el Gobierno anunció el Plan Argentina Productiva 2030, junto a gobernadores, ministros, cámaras empresarias y representantes sindicales.

Al respecto, Massa manifestó: “Después de superar las crisis de deuda, la pandemia, la guerra, todos, quiénes estamos acá y quiénes no están, tenemos la obligación de ponernos como objetivo la construcción de la Argentina del mañana”.

“Lo que vemos hoy acá es la foto de esa Argentina que cuando se sienta en una mesa construye acuerdos, elige un tema, lo transforma en bandera, lo pelea con pasión y logra transformarlo”, agregó.

“Esa idea que convive en cada uno de nosotros, de los argentinos, de que vamos a salir, de que podemos y que muchas veces se frustra o fracasa porque la pelea, la división, nos transforma en amigos-enemigos sin escuchar las razones”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados.

Además, Massa señaló que “superar la idea de la Argentina dividida para pasar a acuerdos y políticas de Estado, es una responsabilidad de todos”. “Desde el Parlamento tenemos la obligación de resolver los temas que plantee el Consejo. Gobierno y oposición podamos darle a los argentinos políticas de Estado alrededor de la educación, desconcentración federal de la Argentina, economía del conocimiento”, añadió.

También buscó reforzar la idea de la necesidad de lograr diálogo y unidad. “La pelea, la división, nos transforma en amigo y enemigo sin escuchar las razones, y superar esa idea de la argentina dividida para pasar a acuerdos es una responsabilidad de todos”, señaló.

En su exposición, Alberto Fernández aclaró: “No esperen de nosotros ni ajustes ni retracción de la economía; seguimos creciendo con criterios de igualdad, el trabajo crece, pero no logramos que la distribución sea más justa, pero eso es por que la inflación mete la cola. No es un problema de un presidente, sino de una sociedad que pueden recuperarse, tiene todas las condiciones”.

Por otro lado, habló sobre la reunión que mantuvo ayer con representantes de la CGT y la UIA. “Hemos probado mil formas, nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon, por qué una vez no probamos de sentarnos en una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución dialogada”, planteó.

A su turno, Kulfas sostuvo que “el sistema productivo se está poniendo nuevamente de pie”, al presentar la unidad ejecutora Argentina Productiva 2030, que tendrá como tarea “elaborar y monitorear la implementación” de un plan de desarrollo que entre sus principales objetivos aspira a generar 2 millones de puestos de trabajo, reducir en 9 millones la cantidad de pobres y crear 100.000 empresas formales.

