Massa rechazó acusaciones de Larreta y dijo que responde «con la Constitución Nacional»

Compartir

Linkedin Print

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rechazó acusaciones de dirigentes de la oposición, entre ellos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al informe difundido ayer por ese cuerpo sobre los efectos negativos que provocó para el país el rechazo del Presupuesto 2022 y sostuvo que «cumple con su responsabilidad de informar, en base a la Constitución Nacional».

Aunque sin aludirlo, Massa respondió a las afirmaciones realizadas en las últimas horas por el jefe de gobierno porteño, quien cuestionó al titular de la Cámara baja y al presidente del bloque de diputados del FDT, Máximo Kirchner, al sostener que «están amenazando a las provincias que van a tener menos fondos y no muestran mucha vocación de diálogo».

«Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto. Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al presupuesto», dijo Massa en alusión al informe sobre las consecuencias que el rechazo del Presupuesto traerá para la economía del país.

Massa agregó: «No lo hago de gusto; solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional».

En su cuenta de Twiter, Massa advirtió que, «como presidente de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias».

Al respecto Massa consideró que «son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el Informe General y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente».

«A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia», destacó.

En ese informe se describe cómo el rechazo efectuado al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022, provocará efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios.

«Esta situación llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben cada mes», agregó.

Esta mañana, Massa respondió a las voces opositoras, en especial Rodríguez Larreta, que salieron al cruce del informe presentado ayer por el presidente de la Cámara baja, que describe cómo el rechazo efectuado al proyecto de ley de Presupuesto General 2022 provocará efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios.

En su informe, la Cámara de Diputados hizo referencia a que el rechazo al Presupuesto llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben cada mes.

En principio, se prevé que, por la reducción de fondos coparticipables, perderían en total más de $ 180 mil millones, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $ 104.254 millones a nivel nacional, según se destaca en un comunicado de prensa,

Compartir

Linkedin Print