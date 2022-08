Massa se reunió con los nuevos funcionarios del área energética

Compartir

Flavia Royón es la nueva secretaria de Energía y Federico Bernal encabezará la subsecretaría de Hidrocarburos. Salen del gabinete Darío Martínez y Federico Basualdo

El ministro de Economía Sergio Massa encabezó ayer, lunes la reunión de traspaso de mando en el área energética, que implicó la salida de Darío Martínez y Federico Basualdo y la llegada de Flavia Royón como secretaria de Energía y la reubicación de Federico Bernal desde Enargas hacia la subsecretaría de Hidrocarburos.

Tras el anuncio del domingo, este lunes las nuevas autoridades energéticas tomaron el mando de esos despachos y formalizaron la transición con los funcionarios anteriores con un encuentro en que participó el jefe del Palacio de Hacienda. “Mantuvimos un encuentro con la secretaria de Energía, Flavia Royón, su equipo de trabajo, el ex titular del área Darío Martínez, y los colaboradores que lo acompañaron durante su gestión, para analizar el trabajo desarrollado e impulsar las nuevas acciones en Energía”, mencionó Massa por Twitter.

Participaron además de Massa, el jefe de gabinete de asesores Leonardo Madcur y los principales funcionarios salientes y entrantes. Del primer grupo formaron parte Darío Martínez, hasta hoy secretario de Energía; Gonzalo Soriano, quien se desempeñó durante pocas semanas como subsecretario de Planificación Energética; Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica y Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos saliente. Entre los ingresantes hay caras nuevas y algunos cambios de piezas. En ese sentido, además de la nueva secretaria Flavia Royón, estuvieron Cecilia Garibotti, subsecretaria de Planificación Energética; Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica desde ahora y ex Cammesa; y Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos entrante desde la titularidad de Enargas.

El área de energía del gabinete económico estuvo cruzado por las internas en el Frente de Todos desde el inicio del mandato de Alberto Fernández. Basualdo, enfrentado abiertamente con el ex ministro Martín Guzmán, y quien se opuso a su plan de segmentación de subsidios, resistió un intento de despido por parte del ex jefe del Palacio de Hacienda, pero su terminal política en la vicepresidenta Cristina Kirchner lo sostuvo en su cargo.

El recambio en energía es uno de los cambios que se demoraron tras el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía, el miércoles pasado. Darío Martínez se sostuvo en su lugar durante algunos días mientras la cúpula de la coalición de gobierno llegaba a un acuerdo sobre cómo llenar esos casilleros.

El plan original era que Martínez pudiera estar presente esta semana con el ministro de Economía en la exposición de Oil&Gas en Neuquén, pero la salida del neuquino se anticipó. Bernal llega a la subsecretaría de Hidrocarburos luego de ser el titular de Enargas, mientras que Yanotti era hasta hoy vicepresidente de Cammesa, la empresa mixta que administra la energía eléctrica mayorista.

El cambio de piezas en la Secretaría de Energía, aseguran en el Palacio de Hacienda, tiene el acuerdo de todos los sectores de la coalición, por lo que no prevén que haya conflictos. Este jueves, sin ir más lejos, las nuevas autoridades presentarán y darán detalles sobre entrada en vigencia de la segmentación más tope de consumo por zona y sector, que implicará que la subvención estatal sólo alcanzará a una parte del uso total de la energía.

El Gobierno estima que el nuevo esquema de subsidios que además de la segmentación ya puesta en marcha incluirá un tope de consumo subvencionado le implicará al Estado un ahorro fiscal poco menor al 1% del PBI, lo que sería a valores de hoy más de $500.000 millones.

