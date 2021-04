Masterchef Celebrity: Hernán “el Loco” Montenegro es el nuevo eliminado

Compartir

Hernán “el Loco” Montenegro es el nuevo eliminado de “Masterchef Celebrity”. El ex basquetbolista quedó fuera del reality de cocina de Telefe en la gala de eliminación de este domingo tras no poder con el desafío de preparar distintos tipos de pastas clásicas de Italia.

En el programa de este domingo, los participantes tuvieron que cocinar garganelli con crema de jamón y arvejas, lorighittas con salsa de tomate y fusilli al fierrito con chorizo, calabaza e hinojo.

Las mejores de la noche fueron Carmen Barbieri y Dani la Chepi. María O’Donnell también paso a la siguiente ronda, al igual que Alex Caniggia.

“Los platos de ustedes fueron los peores ejecutados”, lanzó Donato De Santis a Gastón Dalmau y Hernán Montenegro y fue él mismo en encargado de comunicarle al ex basquetbolista que no seguía en el reality de cocina de Telefe: “Te bancaste un montón de cosas, me encantó verte, nos enseñaste constancia, no darte por vencido. Te vamos a extrañar”.

Damián Betular también elogió la actitud de Montenegro: “Siempre tomabas todo con mucha educación, eras muy receptivo. Creo que esa sensibilidad siempre la transmitías en tus platos, eso en la cocina es súper importante. Fue un placer conocerte. Una gran persona en este certamen”.

Mientras que Germán Martitegui añadió: “Los deportistas dejan algo muy especial. Fue lindo tenerte y fue lindo ver el ejemplo que dabas. Ese fair play”.

Por su parte, el “Loco” Montenegro se mostró muy agradecido con el jurado y con la oportunidad de haber formado parte de Masterchef Celebrity en su segunda edición: “Gracias a todos. Yo gané. Mis nietos me pudieron ver jugar. Ese es el legado que les quiero dejar a ellos. Se viene a jugar y aprender, hay que escuchar. Me voy orgulloso de mi paso por acá, llegué más lejos de lo que pensaba”.

