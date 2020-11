Masters 1000 de París: Diego Schwartzman avanza y se acerca al Masters de Londres

Compartir

El tenista argentino Diego Schwartzman avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de París tras imponerse sobre el francés Richard Gasquet por 7-5 y 6-3, en una victoria trascendente que lo acerca al ATP Finals de Londres que reunirá a partir del 15 de noviembre a los ocho mejores del año.

El “Peque” Schwartzman, noveno en el ranking mundial de la ATP, ingresó al torneo directamente en la segunda ronda como sexto cabeza de serie y empleó una hora y 25 minutos para doblegar por primera vez en su carrera a Gasquet (55), con quien había perdido en sus tres enfrentamientos previos: Amberes 2016, Montecarlo 2018 y Cincinnati 2019.

El argentino, de 28 años, jugará su próximo partido el jueves frente al español Alex Davidovich (63), quien le ganó al francés Benjamin Bonzi (180) por 6-4 y 6-4.

“Fuerza Diego!!!”, escribió Schwartzman en el lente de una de las cámaras de la señal que televisó el partido, luego de su triunfo sobre Gasquet, dedicado a Diego Armando Maradona, quien se repone en la Clínica Olivos de la intervención quirúrgica a la que fue sometido anoche a raíz de un hematoma subdural que se le había detectado hace 48 horas.

Schwartzman quedó muy bien encaminado para clasificarse por primera vez en su carrera para el Masters de Londres, algo que un argentino no consigue desde hace siete años, cuando participó el tandilense Juan Martín Del Potro en 2013.

Es que su principal competidor en el certamen francés que se juega en el Palais de París-Bercy, el italiano Matteo Berrettini (10), fue sorpresivamente eliminado el martes por el estadounidense Marcos Girón (91), surgido de la clasificación.

De manera que si el “Peque” avanza hasta las semifinales se clasificará al Masters de Londres, y si pierde antes deberá esperar que el español Pablo Carreño Busta (15), el canadiense Milos Raonic (17) o el suizo Stan Wawrinka (20) no ganen el torneo.

En el caso de que alguno de esos tres tenistas se quede con el título, el “Peque” aún conserva una chance más, que será la semana próxima en el ATP 250 de Sofía.

Schwartzman protagoniza en 2020 la mejor temporada de su carrera, con su acceso a las finales de Córdoba, el Masters 1000 de Roma y el ATP alemán de Colonia, y en su mejor torneo a las semifinales de Roland Garros, donde perdió con el español Rafael Nadal, luego campeón.

El máximo favorito en París es el español Rafael Nadal (2), reciente ganador de Roland Garros por 13ra. vez, quien debutará no antes de las 14.30 frente a su compatriota Feliciano López (63).

El último campeón del torneo fue el serbio Novak Djokovic (1), quien lo ganó en 2019 por quinta vez en su carrera, mientras que el único argentino que alzó el trofeo en París Bercy desde que comenzó a jugarse en 1986 fue el cordobés David Nalbandian, quien se consagró en la edición de 2007 tras vencer en la final a Nadal por 6-4 y 6-0.

