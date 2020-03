Matan a una jubilada de 84 años durante un robo en el barrio La Loma

Compartir

Otra vez se vive conmoción en el barrio La Loma, de La Plata: esta mañana encontraron muerta a una jubilada de 84 años en su casa de 39 entre 19 y 20. La principal hipótesis es que sufrió una entradera y que la mataron a golpes durante el robo.

Según trascendió de fuentes policiales, ​la víctima es Carmen Rodríguez, quien vivía sola en esa propiedad situada a pocos minutos del centro de la capital bonaerense. La Policía verificó que estaba tendida en su cama con signos de haber sufrido «severos golpes».

El cuerpo fue encontrado por un sobrino de la mujer, quien fue hasta la propiedad convocado por una vecina, que no se podía comunicar con Carmen. Cuando llegaron encontraron la puerta abierta. Temieron lo peor. Y se confirmó la presunción.​

El familiar llamó al 911 y al servicio de emergencias médicas. Los médicos del SAME confirmaron el fallecimiento de la mujer y ahora la Fiscalía ordenó la intervención de la Policía Científica.​

Es el mismo barrio donde hace 12 días asesinaron a balazos al arquitecto Guillermo Bertolotti (62). Aunque en ese caso no se habría tratado de un episodio de «inseguridad». Por el crimen está detenido e imputado el hijo, Ignacio Bertolotti (28).​

El caso de la jubilada que se conoció este viernes sería un ataque del tipo entradera. En el interior de la vivienda estaban todos los muebles desacomodados y había un gran desorden, según los primeros investigadores que llegaron al lugar.​

Al caso lo tiene la Fiscalía a cargo de Marcelo Romero, quien solicitaría la revisión de filmaciones de las cámaras de seguridad que hay en ese sector de la ciudad.​

En los primeros tres meses de 2020, en la región de la capital de la provincia (La Plata, Berisso y Ensenada) se registraron 20 asesinatos o muertes violentas. Casi todos como secuela de un episodio de inseguridad.​