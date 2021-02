Matan de un balazo en la nuca a un abogado y militante de La Cámpora

Compartir

Linkedin Print

Fuentes policiales informaron a Télam que el ataque ocurrió en momentos en que el portón de la vivienda se encontraba abierto, ocasión que aprovecharon los dos atacantes para ingresar en una moto al domicilio.

Un abogado de 52 años y militante de la agrupación “La Cámpora” fue asesinado de un disparo en la nuca delante de su hija de 11 años en un aparente intento de robo cometido en una vivienda de la localidad platense de Villa Elisa, por dos motochorros que permanecen prófugos, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 17, en las calles 28 y 409 de esa localidad, donde la víctima, identificada como Eduardo Héctor Chantada (52), se encontraba de visita junto a su familia en la casa de un amigo.

Chantada, a quien apodaban “Pulpo”, era abogado, trabajaba en el sector de las autopartes de la industria automotriz y militaba en la agrupación “La Cámpora”, que en su cuenta de Twitter publicó el siguiente mensaje: “Con inmenso dolor despedimos a un militante, a un valiente. Defensor de familias humildes, de estafados, de marginados. Buen viaje compañero. Hasta la victoria siempre”.

Fuentes policiales informaron a Télam que el ataque ocurrió en momentos en que el portón de la vivienda se encontraba abierto, ocasión que aprovecharon los dos atacantes para ingresar en una moto al domicilio.

Chantada se encontraba a pocos metros del acceso con quien sería el propietario de la vivienda, ambos sentados al aire libre en el jardín, donde había una mesa, cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

Según relataron las fuentes, luego de amenazar a las víctimas y por causas que se investigan, uno de los delincuentes efectuó al menos dos disparos con una pistola, y uno de ellos impactó en el abogado, a la altura de la nuca, tras los cual los asesinos escaparon.

Voceros policiales detallaron que el hecho fue visto por una de las hijas de la víctima, una niña de 11 años.

El abogado, gravemente herido, fue trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet donde falleció a causa del disparo que le ocasionó daños irreversibles.

Según se informó, las autoridades policiales se encontraban en plena etapa de recolección de datos, testimonios e imágenes de cámaras de seguridad de vecinos de la zona para intentar identificar a los asesinos, quienes por el momento no fueron localizados ni detenidos.

Una jefe policial reveló a Télam que el tirador efectuó los disparos con una pistola calibre 40, ya que en la escena se encontró al menos una vaina de ese calibre.

“Los testigos contaron que era dos los delincuentes que llegaron en moto. Uno tenía casco y el otro una mochila. No sabemos por qué el asesino disparó, no descartamos que se les hayan escapado los tiros. Estamos en plena investigación para identificarlos y detenerlos”, dijo a Télam un jefe policial que participa de la pesquisa.

Esta mañana, un equipo de peritos de la Superintendencia de Policía Científica regresó al domicilio para recolectar evidencias.

El caso es investigado por el fiscal en turno, Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de La Plata, efectivos policiales de la comisaría 12da. de Villa Elisa y del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata.

Compartir

Linkedin Print