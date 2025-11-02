Mataron a puñaladas a un futbolista de un club de la localidad santafesina de Pérez durante un cumpleaños

Milton Sosa tenía 20 años y jugaba en la Quinta y en la Primera División de fútbol del Club Bartolomé Mitre de la localidad santafesina de Pérez. Esa institución fue la encargada este domingo de dar la triste noticia en las redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento y enviamos nuestras condolencias a la familia”. Lo que no dijeron es que al chico lo mataron de una puñalada esta madrugada durante un cumpleaños.

Por el crimen de Milton hay dos detenidos: un sospechoso de 18 años, sindicado como el autor material del hecho, y su padre, de 39. Fuentes del caso dijeron a Infobae que la casa de los dos acusados fue atacada por los allegados a la víctima.

La causa la investiga la fiscal de Violencias Altamente Lesivas Geogina Pairolo.

Por el momento, de las circunstancias del hecho se ha conocido que Milton y su presunto homicida, identificado como Matías Gabriel R., estaban compartiendo un festejo de cumpleaños cuando se desató una discusión alrededor de las 5.30 que terminó con el futbolista apuñalado y fallecido.

Tras un llamado a las autoridades, agentes Comando Radioeléctrico de Pérez llegaron a la propiedad donde se estaba haciendo el cumpleaños, ubicada en el cruce de Rearte y María Teresa, en el extremo sudoeste de la ciudad de Pérez.

Cuando arribaron ya había un grupo de personas que trasladaba a Milton hasta el Hospital Municipal El Gurí de Pérez, donde llegó sin signos vitales. Mientras tanto, los testigos identificaron al presunto agresor, a quien le secuestraron un cuchillo.

También los policías de Santa Fe se llevaron preso al padre del presunto homicida, identificado como Ariel Gustavo R., acusado de haber efectuado disparos de arma de fuego luego de que su hijo apuñalara a Milton. Le incautaron una pistola calibre .380 y vainas servidas.

En tanto, tras el crimen, allegados a la víctima fueron hasta la casa de los detenidos, ubicada a unos metros de la propiedad donde se festejaba el cumpleaños, e incendiaron la vivienda.

Un adolescente de 17 años murió tras ser apuñalado por otro durante una pelea callejera que empezó con golpes de puño y terminó con cuchillos, ocurrida en la ciudad bonaerense de Necochea, frente al Complejo Casino. Todo sucedió ante la presencia de otros chicos que grabaron la riña mortal y lo difundieron por redes sociales. El homicida fue detenido por la Policía Bonaerense.

La agresión tuvo lugar cerca de la medianoche de este viernes, pero se conoció en las últimas horas. Ocurrió en el estacionamiento del sector costero de en la zona de la Avenida 2, entre 91 y 93, donde se enfrentaron los dos adolescentes. Fuentes oficiales dijeron a Infobae que la víctima fue identificada como Bautista Coronel.

En las imágenes se observa cómo los jóvenes forcejearon cuerpo a cuerpo en una primera instancia. Segundos más tarde, ambos se armaron con dos elementos punzocortantes y comenzaron a perseguirse, hasta que Bautista fue apuñalado en la zona de la ingle.

Un llamado al 911 alertó a la Policía Bonaerense, que llegó al lugar y encontró al chico herido, tendido en el suelo e inconsciente. En ese momento fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde recibió asistencia médica e ingresó al quirófano.

Según expresaron fuentes del caso a este medio, pese a la intervención, los médicos no lograron revertir el cuadro: Bautista murió a causa de un shock hipovolémico.

El presunto autor del ataque, de 16 años, fue detenido en el lugar. Durante el operativo policial incautaron una remera gris con manchas de sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera.