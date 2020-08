Mataron a un empleado de AFIP para robarle una bicimoto en Hurlingham

Compartir

Linkedin Print

Mariano Figueroa tenía 38 años y dos hijos. Lo apuñalaron luego de robarle el vehículo. Hay dos detenidos.

“Me dejaron sin nada. Me sacaron todo lo que me quedaba. Mi bebé nació el 9 de mayo y por la pandemia no la pudo ver. Mi hermano me decía: ‘¿Cuándo podré conocer a mi sobrino? Y eso me lo arrebataron, mi hijo nunca va a conocer a su tío”, dice Roxana Figueroa (40), la hermana de Mariano, asesinado este sábado en un robo en Hurlingham.

Fue alrededor de las 6 de la mañana que la víctima, empleado de la Regional Oeste de la AFIP, salió a comprar cigarrillos en su bicimoto. En el hogar sólo estaba despierto su hijo adolescente, de 17 años, que lo escuchó salir. Cuando volvió, empezó la pesadilla.

Mariano, estaba a unas tres cuadras y media de su casa cuando alguien se acercó y le arrebató la mochila, la billetera, el celular, la bicicleta eléctrica y hasta el casco.

Para hacerlo, lo apuñalaron en el abdomen y escaparon. Mariano tenía 38 años y dos hijos, la menor de 10 años. Las manchas de sangre marcaron su recorrido. Primero quiso pedir ayuda en una vivienda del barrio pero no le abrieron. Después siguió caminando, como pudo, hasta golpear la puerta de su domicilio.

Gladys, su esposa, se despertó. Le llamó la atención que no abriera usando su llave y que no estuviera con su bicimoto. “Me robaron”, llegó a decir casi sin aire. Allí se desplomó y entonces llamaron a la Policía.

“La ambulancia tardó media hora en llegar. Les pedían a ellos que presionaran la herida, se murió en sus brazos. Es muy doloroso lo que pasaron. Se sienten muchas cosas contradictorias. Estamos destrozados. Yo perdí a mi papá en 2009, a mi mamá de leucemia en 2015 y ahora me quedé sin mi hermano. Era todo lo que me quedaba y ahora no lo tengo más”, se lamenta Roxana en diálogo con Clarín.

La víctima trabajaba en la AFIP desde 2009, cuando falleció su papá. “Era encantador”, coinciden sus amigos. Le gustaba estar bien arreglado, perfumado y tocar la guitarra. “Había escondido una en un mueble de la oficina y cuando alguien cumplía años o había una ocasión especial, le cantaba algo. Era una persona muy buena, muy solidaria, siempre atenta”, recordó Liliana, una compañera.

Mariano había tenido un accidente cerebrovascular (ACV) hacía unos años y desde entonces padecía trastornos de ansiedad, agravados por el aislamiento. Por eso, sospechan, el día del crimen salió tan temprano a buscar cigarrillos.

Poco después del hecho, y con el llamado de Gladys al 911, los patrulleros empezaron a recorrer la zona. A unas pocas cuadras del lugar detectaron a una persona que circulaba en la bicimoto robada. Hubo una persecución y el sospechoso se escondió en una casa.

“Estaban de cumpleaños en plena cuarentena. La Policía llegó y dice que las mujeres no dejaron pasar. Tuvieron que esperar al personal femenino para entrar y se los llevaron a todos detenidos. Resultó ser que tío y sobrino habían sido los que fueron a robar. Son del barrio, acá a unas cuadras, es una locura todo esto”, prosigue Roxana.

Las detenciones derivaron en una serie de allanamientos en las que también encontraron el celular de la víctima. Por eso la familia cree que pudo haber más involucrados en el hecho.

Según Télam, fue en la comisaría 1° de Hurlingham que los testigos declararon que estas dos personas estaban en el festejo de cumpleaños y que “habían escapado de la casa cuando ingresaron los policías, al saltar por los techos de las viviendas linderas”.