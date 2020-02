Mataron a un hombre de 55 años y ya son 25 los crímenes en Rosario

Compartir

Un hombre de 55 años fue asesinado ayer por la madrugada en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en el sur del Gran Rosario, un episodio que eleva a 25 el número de crímenes ​registrado en esta jurisdicción durante 2020.

José Luis Franco fue hallado en su vivienda por un familiar durante la madrugada. El cuerpo presentaba múltiples heridas. En el ingreso de la casa se encontraron vainas servidas calibre 9 milímetros.

Los investigadores confirmaron que los ingresos a la propiedad no estaban violentados, por lo que se estima que podría haber ingresado alguien que la víctima conocía.

Los familiares de Franco citaron como un antecedente una disputa de vieja data que la víctima mantenía con una persona que estuvo en prisión. Por el momento no hay detenidos y los fiscales no anticiparon posibles hipótesis sobre los motivos del ataque.

Es el tercer crimen que ocurre en Villa Gobernador Gálvez, una ciudad que el año pasado tuvo una tasa de homicidios más elevada que Rosario: 16,10 homicidios cada 100 mil habitantes contra 13,32. El primero ocurrió durante una disputa familiar en la que un muchacho mató a su padre a puñaladas. El segundo fue un femicidio.

La ola de asesinatos en las primeras semanas del año –17 en 14 días– provocaron una crisis en materia de seguridad, lo que derivó en un acuerdo entre la gestión provincial y la Nación para coordinar tareas de patrullaje entre la policía local y las fuerzas federales.

Enero finalizó con 22 crímenes en el Departamento Rosario, un 60% más que en el mismo mes del año pasado. En la primera semana de febrero son tres los homicidios registrados.

El caso más resonante en lo que va del año fue el homicidio de Enrique Ensino, de 64 años, quien recibió un disparo en la cabeza cuando estaba dentro del casino City Center, ubicado en la zona sur de Rosario.

La investigación del caso tiene hasta el momento un detenido, quien ayudó en la logística del ataque. Detrás del episodio, como instigador, se determinó que estuvo Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda narco “Los Monos”​. El atentado buscaba extorsionar a los responsables del emprendimiento comercial para que pagaran a cambio de no sufrir represalias.