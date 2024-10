Mataron de un balazo a un arquero de un club de Corrientes: creen que fue una venganza

En medio de un confuso episodio, César Muñoz, arquero de un equipo amateur de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, fue asesinado de un balazo en el tórax mientras caminaba por la calle. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, los primeros datos de la investigación apuntan a que se trataría de una venganza. Sin embargo, el crimen del deportista de 30 años todavía no está resuelto y buscan dar con el asesino.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 23.30, cuando la víctima circulaba a pie por la esquina de la calles Juan Velázquez y 9 de Julio, en los alrededores del barrio Centenario, ubicado al oeste de Santo Tomé. Medios locales correntinos indicaron que fue poco después de que Muñoz terminara de disputar un partido de fútbol con San Lorenzo del Cerro, el club al que pertenecía.

En circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, el arquero recibió un disparo en el abdomen y, pese a que fue trasladado a un hospital luego de desvanecerse en el asfalto, no pudo ser salvado por los médicos. Testigos del barrio dijeron que llegó a caminar unos cuantos metros antes de desplomarse por la herida.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el futbolista amateur fue asesinado “presumiblemente luego de haber protagonizado algún tipo de altercado con un hombre -mayor de edad- con quien habría mantenido un inconveniente en otra oportunidad”. Una venganza.

En ese sentido, indicaron que el sospechoso ya estaría identificado es intensamente buscado. En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda Urbana. La investigación está en manos de la Unidad Fiscal de Investigación a cargo de Facundo Cabral. También intervino el Juzgado de Instrucción de Santo Tomé, con la jueza Sara Durand a la cabeza.

Si bien tanto medios de la localidad como de la provincia señalaron que hubo varios detenidos, sospechados de haber participado en el ataque a Muñoz, las fuentes consultadas por Infobae aseguraron que no se produjeron arrestos hasta el momento.

Desde el club San Lorenzo del Cerro lamentaron el crimen y pidieron Justicia. “En la noche del jueves, fue ultimado el arquero titular del club, por razones aún bajo investigación y con personas sospechosas y detenidas. Quien fuera el 1 del Santo nos dejó y deja a la comunidad deportiva bajo una profunda tristeza por su pérdida”, escribieron en su página de Facebook.

“Que se haga justicia, es lo que se pretende desde esta página. Que en paz descanse Cesar Muñoz. Acompañamos a la familia con sentido pésame”, finalizaron. El posteo fue acompañado por una foto del arquero junto al resto de sus compañero de equipo.

Por su parte, desde el club Genaro Berón de Astrada recordaron su paso por la institución y lamentaron su muerte: “Con profundo pesar nos toca despedir a un grandioso arquero y a una gran persona. Querido César Muñoz siempre recordaremos como defendías el arco del Berón esa garra y pasión que tenías, son inigualables. Que Dios te reciba en su santa gloria y que descanses en paz. Que se haga justicia”, escribieron en redes sociales.