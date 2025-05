Mataron en un tiroteo a un adolescente y la familia de la víctima le disparó a la Policía

Sonidos de disparos en la madrugada alteraron el silencio del barrio Confluencia, en Neuquén, y desataron una serie de hechos violentos que dejaron como saldo un adolescente muerto, un tiroteo con la Policía, dos detenidos y un operativo de gran escala para evitar nuevos enfrentamientos.

El hecho ocurrió aproximadamente a 50 minutos de comenzado el viernes en la intersección de las calles Boerr y Paimún, a unos 100 metros de la Comisaría 19.

Un móvil policial que patrullaba la zona escuchó detonaciones y se dirigió al lugar. Allí, los agentes encontraron a un joven tendido en el suelo con una herida en el tórax. De inmediato se solicitó la presencia del SIEN, el sistema de emergencias neuquino, que trasladó al herido al Hospital Castro Rendón.

A la 1.30 de la madrugada, los médicos confirmaron su muerte. La víctima era un adolescente de 17 años. El joven contaba con antecedentes por delitos menores como robos y hurtos, según precisaron fuentes policiales a Infobae.

Gracias a las imágenes captadas por un domo de vigilancia ubicado en la esquina de Boerr y Eliseo, se logró reconstruir la secuencia del asesinato.

El video muestra cómo el adolescente discutía con otro hombre —de complexión robusta y vestido con ropa oscura—, quien en medio del altercado saca un arma y dispara una sola vez. Según le indicaron a este medio fuentes policiales, la bala quedó alojada en la base del cráneo y todo indica que se trataría de un calibre de 9 milímetros, aunque se espera el resultado de la pericia balística para confirmarlo.

El asesino escapó a pie por calle Paimún, en dirección al Río Limay, hasta que la cámara lo perdió de vista. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, que solicitó órdenes de allanamiento para la búsqueda del sospechoso.

Según confirmaron las fuentes consultadas a Infobae, en las últimas horas de esta tarde, allanaron un domicilio sobre la calle Los Araucanos, dentro del mismo barrio Confluencia, y encontraron al sospechoso del asesinato. Se trata de un hombre mayor de edad que quedó detenido.

Sin embargo, el crimen no marcó el final del conflicto. Mientras el personal de criminalística trabajaba en la escena, un grupo de tres hombres salió desde una vivienda cercana, en Paimún al 2000, y comenzó a hostigar a los efectivos.

Los agresores exhibieron armas de fuego, arrojaron piedras y objetos contundentes. Luego iniciaron un tiroteo contra el personal. Esto obligó al repliegue momentáneo de criminalística. En ese momento, se ordenó el uso de escopetas 1270 para disuadir a los atacantes.

Uno de los agresores resultó particularmente violento: comenzó a disparar directamente contra la Policía. Los efectivos lograron reducirlo y detenerlo. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años, presunto familiar de la víctima.

En medio del enfrentamiento, un efectivo policial fue herido en la pierna derecha, a la altura de la cadera. La lesión no revistió gravedad. También se secuestró un arma de fuego calibre 9 mm marca Beretta.

Ante la escalada del conflicto, se desplegó un operativo policial de gran magnitud, con la participación de más de 30 efectivos y al menos 15 móviles, entre patrulleros y camionetas. Intervinieron unidades de la Policía Metropolitana, DESPO, Comisaría Segunda, el jefe de día y el comisario Carlos Rojo.

También se sumó una dotación de bomberos, luego de que una casilla fuese incendiada en calle Paimún, pasando Boerr, en dirección sur. La policía investiga si la propiedad pertenece a un allegado del autor del homicidio.

El comisario Rojo, coordinador operativo de zona sur, explicó que la violencia en la zona no es nueva. En declaraciones al medio local LM Neuquén, recordó que el barrio Confluencia “si bien ha cambiado mucho, siempre se caracterizó por ser muy violento”.

La policía continúa con las tareas investigativas y preventivas. Tras los disturbios, las autoridades se mantendrán durante varios días en el barrio, reforzando la presencia de fuerzas para evitar nuevos episodios violentos.