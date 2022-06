Matías Defederico explicó por qué se casó con Cinthia Fernández y lloró al hablar de sus hijas

Compartir

En medio del escándalo con su expareja y madre de sus hijas, Matías Defederico rompió el silencio. El futbolista dio una entrevista a Secretos Verdaderos, el programa de Luis Ventura, y dio su versión de la pelea con Cinthia Fernández.

“Mi error fue estar acostumbrado a estar callado y no demostrar mi verdad, porque yo la tengo. Ustedes escucharon la semana pasada un montón de cosas fuertes y hay muchísimas más abajo de la alfombra”, comenzó diciendo. “Lo intenté muchas veces”, dijo Defederico sobre la posibilidad de mejorar su diálogo con la madre de sus hijas. “No tengo miedo a nada”, remarcó sobre lo judicial que los disputa.

“Amo a mis hijas con todo mi corazón, No sé si soy un buen padre. Eso lo van a determinar ellas con el tiempo. Ellas tres me van a decir el día de mañana si soy un buen padre o no”, afirmó este sábado, en la previa del Día del Padre. “Todavía no sé dónde mo voy a pasar”, comentó.

Con lágrimas en los ojos, Matías contó que extraña a las niñas, que sufre cuando no las ve durante un periodo de tiempo prolongado y reveló la técnica que utiliza para descargar su angustia. “Son noches difíciles. Les escribo cartas a mis hijas para sentirlas conmigo y al otro día las tiro porque no quiero que me vean sufrir. Son cosas que me van pasando por las noches”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Luis Ventura le pidió que describa a cada una de sus hijas. Defederico contó que Francesca “es muy ‘chispita’ y que ‘es la que menos tiene de mí’, mientras que Charis “soy yo en pinta”. En tanto que sobre la otra niña, Bella, afirmó que “es la más cariñosa de las tres” y contó que fue con quien tuvo “una conexión muy fuerte” luego de separarse de Cinthia Fernández.

“Es la que más necesitaba dormir conmigo y dejaba a sus hermanitas en la casa para acompañarme. La veía sufrir pero no me dejaba. Hacía el esfuerzo por mí resignando sus cosas”, recordó el deportista.

Durante la charla, Defederico admitió que el motivo por el que se casó con la bailarina, panelista y madre de sus hijas fue “por la visa”, ya que en ese momento, a mediados de 2015, estaba por emigrar al fútbol turco. “Viajé a hacerme la revisión que tenía que pasar para firmar el contrato. Tenía una semana de vacaciones, y en esa semana me casé”, sostuvo.

”Mi casamiento fue por algo puntual. Teníamos que vivir en otro país, yo me iba a Turquía (Eskisehirspor). Me casé por la visa para mi familia”, agregó el exfutbolista. Ambos ya habían tenido problemas cuando él se fue a jugar a Arabia Saudita y, es por eso, que tomaron esa decisión.

“Vivo al día. Tengo un alquiler que ese es uno de mis ingresos”, explicó sobre sus actuales ingresos de dinero. Y se sinceró cuando habló sobre el sentimiento de amar: “El día que sos papá ahí conoces realmente lo que es el amor. Amo a mi novia, estoy enamorado de ella, pero es incomparable lo que se siente con un hijo”.

Ventura le consultó a Matías por qué había dejado tan temprano el fútbol profesional y él explicó: “No lo estaba sufriendo, no estaba disfrutando. Competía con un chico de 18 años y me costaba horrores”. Tras esa respuesta, el conductor, que además es el director técnico de un equipo del ascenso, le hizo una soprendente propuesta al aire: “Yo te quiero proponer algo, no me respondas ahora. Yo dirijo un equipo, Victoriano Arenas, y me encantaría tener un jugador como vos”.

“Yo te puedo conseguir algún mango, yo te doy la diez, quisiera tenerte. No espero una respuesta, el teléfono mío vos lo tenés, te espero hasta el lunes. El lunes 0 horas cierro el plantel pero te quiero tener pero creo que vos podes dar mucho más”, remarcó el periodista. Y cerró ante la sorpresa de Matías: “El lunes si me llamas es para venir”.

