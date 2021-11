Matías Kulfas: «Cuidar los pocos dólares de la economía es un acto de responsabilidad social»

Compartir

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió la decisión de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior, y sostuvo que «cuidar los pocos dólares» de la economía argentina «es un acto de responsabilidad social».

«En este contexto de restricciones inéditas por dos crisis que no provocamos -la de 2018-19 y la de la pandemia-, cuidar los pocos dólares que dispone nuestra economía es un acto de responsabilidad social», afirmó el funcionario nacional a través de su cuenta en Twitter.

En ese marco, agregó: «Sería irresponsable que el Estado financie una actividad que nos cuesta tantos dólares, sobre todo teniendo en cuenta que cuantos menos dólares tengamos, más riesgos hay de devaluación; y como vimos en 2018 y 2019, ya sabemos el impacto que ésta tiene sobre las familias».

El titular de la cartera productiva argumentó que en la Argentina «la gran mayoría de las crisis económicas se dieron por la falta de dólares, que detonó devaluaciones y pérdida del poder adquisitivo de las mayorías», y dijo: «Por eso, la pregunta por a dónde van los dólares que produce nuestra economía es tan relevante».

«Esa característica histórica se ve hoy agravada por la deuda inédita con el FMI que nuestro gobierno no contrajo pero debe pagar», y «ante este nivel de restricción, el Estado debe priorizar a dónde destina esos dólares escasos», afirmó.

En ese sentido, explicó que en la última década el turismo exterior fue «una gran fuente de salida de dólares de Argentina: hubo mucho más turismo de argentinos en el exterior que visitantes extranjeros en Argentina», lo que «significó 23.500 millones de dólares menos para nuestra economía en 10 años».

«Que quede bien claro: no motiva la decisión estatal el ánimo de afectar a grupos particulares, son muy saludables las aspiraciones que nuestros ciudadanos tienen por mejorar la calidad de vida, más aún luego de años tan difíciles», sostuvo

