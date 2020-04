Matías Lammens: «El público en el fútbol no va a volver hasta entrado fin de año»

Compartir

Mientras algunas actividades de a poco comienzan a abrir sus puertas en medio del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en medio de la pandemia de coronavirus, el fútbol por el momento aguarda novedades. En la semana, Matías Lammens, Ministro de turismo y Deporte, había advertido que “vamos a pasar todo abril y mayo” sin que la pelota vuelva a rodar. Y este mediodía, en diálogo con el programa Fútbol Sin Manchas, por Canal 26, dejó otra advertencia para los fanáticos que desean volver a habitar las tribunas de los estadios.

“Hasta entrado fin de año, seguro no va a haber público. Es un riesgo innecesario. Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho”, aseguró.

“Es muy difícil dar un pronóstico. Uno no sabe si dando un paso adelante termina dando dos hacia atrás. El miedo es abrir y después tener que volver a cerrar. El fútbol con público va a tardar un tiempo en volver”, subrayó el ex presidente de San Lorenzo.

Lammens reveló que estuvo en contacto con Javier Tebas, presidente de la Liga de España, y que se empapó de los detalles del protocolo “evigente” que allí se pondrá en práctica para el regreso a los entrenamientos. Por el momento, en Argentina fue Talleres de Córdoba el que le acercó a las autoridades un protocolo basado en los europeos para que sus jugadores puedan volver a las prácticas, pero con las medidas de prevención necesarias.

Durante la entrevista, el Ministro aceptó que el sostenimiento de la suspensión de la actividad les está generando grandes problemas económicos a los clubes, que en muchos casos ya atravesaban dificultades. “En los próximos días van a saber cuánto dinero se acreditan de las cuotas sociales; la gran mayoría de los clubes de Primera viven de eso. Y si la gente pierde el empleo o no tiene ingresos, y además no hay fútbol en mayo, junio, julio, agosto… Va a dejar de pagar la cuota. Y atrás también va a venir una crisis de sponsors”, anticipó.

En consecuencia, el gobierno puso a disposición un salvataje a través de la posibilidad de que las instituciones se puedan inscribir al Programa de Recuperación Productiva (REPRO). “Muchísimos clubes lo pidieron; el martes vamos a tener el total de inscriptos. Explotó de llamados, hubo una gran cantidad de clubes de todo el país, incluso clubes de barrio, que se quieren incribir. Va a haber una línea REPRO, eximición de las contribuciones patronales y créditos a tasa del 24%”, concluyó.