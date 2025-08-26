Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: «No pasó nada grave»

En el mes de febrero, luego de un año de su separación con Natalia Graciano, Matías Martin confirmó su relación con Victoria De Masi, la periodista que recientemente editó un libro sobre Karina Milei, la hermana y mano derecha de Javier Milei, presidente de la Nación. Seis meses después de haber hecho público esto, la pareja le puso punto final a su historia de amor.

La primera en hablar acerca de esto fue Victoria, al aire del programa de Romina Manguel. “Le mandamos un beso grande a Matías Martin, tu pareja, vos tenés un perfil bajísimo”, le dijo Romina con simpatía y una sonrisa en el rostro. Sin embargo, De Masi aprovechó el pie para dar la noticia de la separación: “Sí, le mandamos un beso, pero yo me separé de Matías hace unos meses largos”.

El cruce generó un instante de incomodidad al aire. Manguel reconoció no estar al tanto de la ruptura: “Ok, no me había enterado de esa, me la perdí. No le mandamos un beso entonces, ¿para qué hablé?”, expresó entre risas, intentando distender el clima. De Masi, por su parte, optó por la claridad y el respeto hacia su expareja: “Sí, está todo bien igual, nos queremos y lo quiero muchísimo, yo lo respeto mucho”.

“Me parece un tipo brillante en lo que hace, tiene una familia hermosa y eso no es posible si no sos buena persona”, afirmó. Luego, explicó brevemente el proceso por el que atravesaron: “Yo tuve una relación de pareja muy linda con él. Pero bueno, hace un tiempo se terminó y no pasó nada grave, está todo súper bien, pero bueno, sí es cierto, yo no hablo de cuestiones personales”, sostuvo la escritora.

Tras la revelación de Victoria De Masi en Radio con Vos, Matías también se pronunció públicamente sobre el final de la relación, esta vez durante una intervención en el ciclo televisivo A la tarde (América TV). Frente a la consulta directa sobre su situación sentimental, el periodista confirmó la separación y resaltó los valores que mantiene respecto a su ex pareja: “Sí, hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la admiro, la respeto, es alguien muy importante para mí, que voy a seguir queriendo toda mi vida. Nos separamos hace un montón, no hay nada para contar, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto, mi cariño hacia ella para siempre”.

En un tono sereno y sin entrar en detalles, Martin enfatizó que la relación siempre se mantuvo alejada de la exposición mediática y que, incluso tras el distanciamiento, predomina entre ambos la estima y el afecto. Cuando se le preguntó por la posibilidad de un acercamiento futuro, el conductor dejó la puerta abierta, pero sin alimentar expectativas: “Tenemos buena comunicación, así que… Lo que haya para hablar lo hablaremos”.

La declaración de Martin cerró así la serie de especulaciones surgidas tras la sorpresiva admisión de De Masi, consolidando la imagen de un vínculo basado en el respeto mutuo y preservado del foco mediático, aun después de la separación. La actitud de ambos reafirma el intento de ambos comunicadores de mantener los aspectos personales en la esfera privada, priorizando el diálogo y el afecto a lo largo del proceso de distanciamiento.

Durante el tiempo que estuvieron juntos fue muy escaso lo que compartieron en sus respectivas redes sociales, sin embargo, el conductor le demostró todo su apoyo en los proyectos laborales, especialmente en el último libro que publicó en el que habla de la hermana del presidente de la Nación, que hoy toma una nueva relevancia por el escándalo de las coimas que la tiene en el centro de la escena.