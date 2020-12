Matías Romero marco en la victoria de Chaco For Ever

Compartir

En un partido con muchas situaciones para ambos equipos, For Ever logró quedarse con tres puntos muy importantes de cara a lo que viene. Con goles de Cáceres, Romero y Medina logró ganarle a Defensores de Pronunciamiento por 3 a 1, que convirtió mediante Lechner en contra, en partido de la 3ª fecha de la zona Norte Clasificatoria del torneo Federal “A” de fútbol jugado este domingo.

Con un equipo renovado, con cambio de esquema y de 6 jugadores, el conjunto de Cravero mostró una mejor versión que el pasado miércoles en Salta y logró quedarse con un triunfo fundamental si quiere mantener aspiraciones en el torneo. Ganó por 3 a 1 y logró mayor solidez defensiva y algunos movimientos interesantes en ofensiva. Si bien no sobró nada, logró superar a Defensores de Pronunciamiento y el próximo fin de semana deberá visitar Pergamino para enfrentar a Douglas Haig.

FOR EVER 3: Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Claudio Verino, Jonathan Medina; Emanuel Díaz (44ST Renzo Riquelme), Emmanuel Giménez, Ignacio Ruano; Ricardo Villar (25ST Oscar Gómez); Matías Romero (17ST Leonardo Valdez) y Julio Cáceres (44ST Manuel Rivas). DT: Daniel Cravero.

DEFENSORES (P) 1: David Correa; Rafael Ríos (12ST Franco González), Milton Álvez, Ezequiel Cardozo y Maximiliano Villagrán (27ST Emiliano Delasoie); Eric Rodas Juan Ardetti (6ST Alejandro Rizzo), Johan Laureiro y Nazareno Rodríguez (6ST Patricio Valente); Lautaro Robles y Tomás D´angelo DT: Hernán Orcellet.

Goles: 8PT Julio Cáceres (FE), 5ST Matías Romero (FE), 11ST Rodrigo Lechner en contra (DEF), 33ST Jonathan Medina (FE)

Árbitro: Luis Orlando Lobo Medina (Tucumán). Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y Walter Cardozo (Jujuy). Estadio: Juan A. García, de For Ever.

Derrota para Sarmiento

Sarmiento tenía la posibilidad de recuperarse luego de su derrota de visitante en Pronunciamiento en condición de local ante Douglas pero tanto en resultado como en lo futbolístico lejos estuvo de eso. El equipo de Valdez sufrió una nueva derrota y se aleja de la pelea por el primer ascenso. Todo ocurrió por la tercera fecha de la Zona Campeonato Norte del Federal “A”.

