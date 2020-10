Matías Romero se prepara para el regreso a los entrenamientos en For Ever

Compartir

Linkedin Print

El delantero formoseño de For Ever, Matías Romero, está entrenando en su ciudad natal y se prepara de la mejor manera para empezar con los entrenamientos con el “Negro” el próximo primero de octubre.

Matías Romero quien se encuentra en Formosa se pone a punto antes de comenzar los entrenamientos en For Ever y ya piensa en llegar de la mejor manera al inicio del campeonato: “Estoy entrenando todos los días para llegar de la mejor manera. Acá en Formosa se permite la salida recreativa de 14 a 18 y a pesar del calor salgo a correr y hacer algo de físico”.

El delantero de For Ever se mostró ansioso por el regreso a los entrenamientos: “Estábamos esperando este momento de poder volver a entrenar hace mucho tiempo, también que vuelva el fútbol. Esperemos vaya todo bien y lo podamos hacer con normalidad”.

Romero reconoció que aún no ha tenido contacto con Daniel Cravero, DT del “Albinegro”, pero sabe lo que quiere de él porque ya lo tuvo como entrenador en Sportivo Patria. “Con Daniel aún no hablé, si hemos tenido contacto con sus ayudantes. Igual se cómo quiere jugar y que espera de mí porque ya me dirigió en Formosa”.

Con respecto a la titularidad en la temporada pasada, el goleador resaltó la sana competencia que tiene con Julio Cáceres pero que va a pelear por tener un lugar en el equipo. “Con Julio tenemos una buena y sana competencia así que cuando me tocaba jugar daba lo mejor de mí y si estaba en el banco lo apoyaba y esperaba ansioso mi oportunidad.”

Matías Romero estaría llegando a la cuidad de Resistencia el próximo domingo junto con Renzo Riquelme, que también se encuentra en Formosa, y el lunes deberán realizarse los hisopados correspondientes para empezar con los entrenamientos en octubre.