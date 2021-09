¿Matías Rossi se retira del automovilismo argentino?

Compartir

Matías Rossi decidió no correr en la final del Súper TC2000, en Villicum, y define junto a Toyota Gazoo Racing Argentina su futuro en la categoría.

Matías Rossi vivió un fin de semana turbulento con el Súper TC2000, en San Juan. Luego de decidir no correr en la final del Villicum, analizará junto al Toyota Gazoo Racing Argentina su futuro profesional, al sentirse perjudicado por reiteradas “injusticias” dentro de la categoría.

Hay silencio en el entorno del vigente campeón del Súper TC2000, en el día posterior a un domingo caliente. Desde el equipo se apuntó a la “arbitrariedad”, al momento de calificar el accionar de los comisarios deportivos para sancionar a los excesos de los límites de la pista durante la carrera clasificatoria del sábado, en la que Rossi perdió la victoria por los 45 segundos de recargo.

La figura de Toyota sorprendió al decidir no correr el domingo. Su equipo lo respaldó. Aunque los coletazos de una medida extrema tendrán continuidad en el transcurso de los próximos días. El piloto de Del Viso se reunirá esta semana con Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, para evaluar los pasos a seguir. Según pudo averiguar carburando.com, el enojo de Rossi por estas horas lo impulsa a dejar el automovilismo argentino. Sin embargo, su círculo íntimo intentará apaciguar las aguas.

Mientras tanto, desde el Súper TC2000 se pidió una reunión con los altos rangos de la CDA del ACA, para tener un informe detallado de lo sucedido el último fin de semana.

Rossi dejó el Turismo Carretera a fines del 2019 luego de sentirse perjudicado en varias ocasiones. Ahora tampoco se siente a gusto con ciertas decisiones del máximo ente regulador del automovilismo nacional. Su proyecto (y el de Toyota) en el Stock Car de Brasil es a largo plazo. Aun sigue intacto su objetivo de correr carreras en otras categorías internacionales en las que participa oficialmente la marca. ¿Se retirará de las pistas argentinas?

