Matías Tombolini trabajará en un relanzamiento de Precios Cuidados

El designado secretario de Comercio, Matías Tombolini, afirmó este jueves que se reunirá con empresas, supermercados y mayoristas para alcanzar nuevos acuerdos y reformular el programa Precios Cuidados, al tiempo que remarcó la necesidad de establecer precios de referencia.

«Vamos a juntarnos con las cámaras, hipermercados, distribuidores y bocas de proximidad y ahí vamos a intentar entre todos determinar o reformular el conjunto de compromisos sobre los productos que se ofrecen en la canasta de Precios Cuidados», dijo este jueves el flamante funcionario en declaraciones a radio Urbana Play.

Sostuvo que «el diagnóstico en materia de precios es que los precios dejaron de ser una unidad de información útil para tomar decisiones, hemos perdido referencia de lo que valen las cosas», y agregó que esto es «producto de la inflación y la especulación. Tanto para consumo como para inversión los precios son una unidad de información fundamental para que tomemos decisiones», afirmó.

En diálogo con El Destape Radio, en tanto, dijo que «eso se puede abordar con una estrategia clara, que permita desplegar herramientas, por caso Precios Cuidados que es una marca conocida que bien vale utilizar este vehículo pero con un modelo nuevo, un relanzamiento que contemple una mecánica de funcionamiento distinta».

«Lo que cambia es la lógica de control por la lógica de verificación, no voy a estar persiguiendo punitivamente a ver quién está cumpliendo el punto y la coma, sino que vamos a establecer un conjunto de acuerdos voluntarios con quienes participan de Precios Cuidados y vamos a intentar verificar quiebres de stock», remarcó.

Dijo que «la idea justamente es levantar el nivel de compromiso de quienes participan en Precios Cuidados, diciendo lo siguiente: nosotros le damos fuerza al programa, publicidad, referencialidad en góndola; lo que pretendemos es que no tengamos ni quiebres de stock y sobre todo que tengamos marcas representativas de las canasta de consumo de los argentinos».

Asimismo, se manifestó confiado en «acuerdos que sean razonables» y remarcó: «Necesitamos que el sueldo le vuelva a ganar la carrera a los precios, que quien vive de un salario tenga un poquito de respiro, un poquito de oxígeno, y que la manera de administrar los costos de la crisis supone un esfuerzo compartido sobre todo de quienes más oportunidades tienen».

Acerca de la inflación, dijo que hay que «intentar desacelerar esta dinámica que en julio y también en agosto viene caliente en materia de precios, me parece que es el primer punto, y recuperar esta idea de la referencialidad de los precios».

