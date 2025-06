Mató de 18 puñaladas a su pareja y la enterró debajo de una carpeta de concreto

La Justicia de Santa Fe condenó en el mediodía de este martes a Gregorio Ramón “Yoyo” Brítez (60) a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su pareja Nora Laura Escobar (42), cometido el 22 de abril de 2022 en Granadero Baigorria, localidad vecina a Rosario. Según la acusación, la mató de 18 puñaladas, la enterró en el patio de su casa y luego colocó una carpeta de concreto para dificultar el hallazgo del cuerpo.

La resolución de los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Valeria Pedrana, dada a conocer en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se llevó a cabo el juicio desde el pasado 12 de junio; fue unánime.

La fiscal Marisol Fabbro, a cargo de la investigación, explicó que durante la lectura del veredicto los jueces ponderaron “que la prueba había sido abrumadora” contra Brítez.

Entre los elementos considerados relevantes se detectó la pericia al teléfono del acusado, que luego de matar a Escobar buscó en Google “cuánto había que cavar para enterrar un cuerpo”, según indicó la fiscal a Canal 3 al tiempo que agregó: “Usó una hormigonera para construir el contrapiso”.

Fabbro enfatizó que durante el debate oral y público “fue fundamental ventilar el contexto” de violencia de género que sufría la víctima, ya que Escobar había denunciado a Brítez en 2021, hecho por el que la Justicia le había ordenado una prohibición de acercamiento que incumplió. A esa situación se le agregaron declaraciones de la hija de la víctima y de una ex pareja del acusado.

La fiscal también contó que antes de que termine el juicio, el hombre hizo uso de la palabra para pedir perdón a la familia sin especificar por qué causa. “El tribunal consideró que a pesar de no haber reconocido el hecho, era un elemento cargoso”, señaló.

Las sospechas de su

hija fueron clave para

descubrir el femicidio

Nora Escobar estuvo desaparecida desde el 22 de abril de 2022 hasta el 10 de mayo de ese año, que fue encontrado su cadáver gracias a perros rastreadores que fueron al domicilio en el que convivía con Brítez.

La búsqueda de paradero había comenzado con la denuncia hecha por su hija Karen Gigena a principios de mayo de 2022 ante la comisaría 24ª de Granadero Baigorria. En aquella presentación, la mujer señaló que hacía un año estaba distanciada de su madre, pero comenzó a preocuparse cuando los empleadores de Nora, que era empleada doméstica, a finales de abril fueron a su casa a preguntarle si sabían algo sobre ella, ya que no se había presentado a trabajar hacía varios días.

En ese marco, Karen dijo ante la Policía de Santa Fe que su madre corría maratones y que, incluso, se había preparado para participar en una competencia ese domingo 24 de abril de 2022 en Rosario, pero como no asistió le llamó la atención.

La hija de Nora, además, explicó que debido a la desaparición abrupta de su madre fue a la casa que ella compartía con su marido. Allí, afirmó que fue atendida por Brítez, quien le respondió que hacía tres meses que no veía a Nora porque se habían separado tras, supuestamente, haberle encontrado mensajes con otro hombre.

En la presentación hecha en la comisaría, la joven comentó también que, al ir al domicilio de Liniers de 1700, le despertó curiosidad que su madre le dejara su perra a Brítez, ya que la consideraba “muy apegada” a la mascota.

En la investigación se pudo determinar que el hombre asestó 18 puñaladas a Nora, seis de ellas por la espalda. Según el informe de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal, la mujer murió por lesiones cardiopulmonares graves. Una vez consumado el femicidio, Brítez procedió a excavar “una cavidad semejante a una fosa” en donde colocó el cuerpo. Y luego, construyó un cerramiento mediante la colocación de una losa de aproximadamente 60 centímetros de ancho y dos metros de largo por encima del cadáver.