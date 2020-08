Matrimonio abierto: la novia de Brad Pitt, Nicole Poturalski, está casada y su marido sabe de la relación

Compartir

La modelo alemana, de 27 años, está con Roland Mary, de 68, desde hace ocho años. Se dice que el actor la conoció en el restaurante de su esposo en Berlín.

No es el primer marido en descubrir que su esposa está enamorada de Brad Pitt, pero Roland Mary puede ser el primer hombre en dar su bendición a la aventura de su esposa con el galán de Hollywood. Después de que la modelo alemana Nicole Poturalski, de 27 años, fuera vinculada al actor la semana pasada, pronto se reveló que está casada con el padre de su hijo, un empresario gastronómico de 68 años, desde hace ocho años. Se dice que tienen un “matrimonio abierto” y que incluso pudo haber conocido a Pitt, de 56, en el restaurante de su marido, el lujoso Borchardt de Berlín.

Mary se ha mantenido callado sobre la relación de su esposa con Pitt. Sin embargo, según reportes, un amigo, que mantuvo el anonimato, habló con el tabloide Daily Mail: “Roland es un tipo muy filosófico. Ha estado casado varias veces y tiene cinco hijos. No le interesan la negatividad ni los celos. Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un” matrimonio abierto”.

Eso podría explicar por qué el empresario se mantuvo en silencio ante su esposa que parece estar celebrando públicamente su amorío con el ganador del Oscar.

Poturalski fue fotografiada con la estrella el miércoles al llegar al aeropuerto Le Castellet, cerca de Marsella, en el sur de Francia, en el jet privado de Pitt. Luego se dirigieron a Chateau Miraval, la finca de USD 60 millones donde el actor se casó con su segunda esposa, Angelina Jolie, y que ex la pareja aún comparte.

Poturalski, nacida en Polonia y conocida profesionalmente como Nico Mary, publicó varias fotos con mensajes enigmáticos en su cuenta de Instagram. De hecho, sus seguidores habían notado pistas sobre un hombre misterioso desde marzo.

En noviembre pasado, tres meses después de aparentemente encontrarse con Pitt en el restaurante de su esposo, compartió fotos un viaje de seis semanas a Los Ángeles, incluidas visitas a las playas de Malibú y Santa Mónica. El viaje culminó con ella viendo un concierto del rapero Kanye West en el Hollywood Bowl con Pitt.

Si se confirma la relación, y los representantes de Pitt se han negado a comentar, la modelo sería la primera pareja oficial del galán de Hollywood desde que se separó de Jolie en 2016. La ex pareja se divorció legalmente en abril del año pasado pero aún mantienen una batalla legal por la custodia de de sus seis hijos.

“Brad encontró muy difícil su separación de Angelina. Lo rompió, por lo que encontrar una nueva novia era lo último que tenía en mente. Sus hijos y su sobriedad eran sus prioridades”, dijo un amigo de Pitt al Daily Mail. “Cualquier relación nueva al comienzo de la sobriedad es un fracaso durante un año, por lo que evitaba a las mujeres. Pero Nicole llegó en el momento justo, cuando él estaba listo“.

Pitt, quien estuvo casado con Jennifer Aniston hasta que se enamoró de Jolie en el set de la película Mr And Mrs Smith, visitó por primera vez el restaurante Borchardt en 2009 cuando estaba filmando Inglourious Basterds de Quentin Tarantino en la capital alemana. Regresó al restaurante el año pasado cuando promocionaba “Once Upon A Time en Hollywood”, otro éxito de Tarantino.

Según rumores no confirmados, Poturalski le dio su número de teléfono durante la visita. Sin embargo, otros informes afirman que fueron presentados a través de amigos en común.

El fin de semana pasado, una fuente le dijo al canal de televisión estadounidense Entertainment Tonight: “Cuando empezaron a verse, no se lo contaron a nadie. Incluso algunos de su círculo íntimo de amigos se están enterando ahora. Brad ha sido muy reservado acerca de las citas”.

Poturalski, nacida en Varsovia, habla cinco idiomas y tiene un hijo de siete años. Emil, con Mary. También es propietaria de una pequeña granja en las afueras de Berlín donde cría ovejas y es parte del staff de A Management, una agencia de modelos en Alemania, y de Next Management en los Estados Unidos, que también representa a la cantante Billie Eilish y a la modelo británica Alexa Chung.

Al igual que Jolie, la modelo no tiene miedo de defender lo que cree. En mayo, por ejemplo, usó una blusa roja que llevaba el lema: “Proteja a los niños, no a las armas”. Participa también en campañas contra la trata sexual de niños.