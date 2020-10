Matthew McConaughey opinó sobre la “tensión sexual” entre Jennifer Aniston y Brad Pitt

Compartir

Linkedin Print

Brad Pitt y Jennifer Aniston participaron el mes pasado en un esperado evento, vía streaming, para recaudar fondos para Core, la ONG de Sean Penn, mediante la lectura del guion del film de 1982 Picardías estudiantiles (Fast Times at Ridgemont High). Semanas después y tras algunas especulaciones de los fans respecto a la posibilidad de un reencuentro amoroso entre ambos, el episodio sigue dando de qué hablar. Incluso, Matthew McConaughey tiene algo que decir.

La iniciativa se emitió a través de Facebook Live y TikTok y causó furor al ver a la expareja compartir una pantalla después de dos décadas desde su último trabajo juntos. En la lectura participaron varias personalidades de Hollywood, pero la escena más viralizada fue la protagonizada por ambos.

Matthew McConaughey fue uno de los participantes del evento. Invitado al programa Watch What Happens Live, al actor le preguntaron esta semana si llegó a percibir la “tensión sexual” que tantos otros parecieron ver entre los famosos ex, Brad y Jenn.

“¿Si podía sentir el calor a través de la pantalla de Brad? Tan palpable. Sí, sí, estaba ahí”, bromeó McConaughey y agregó: “Me di cuenta de que después muchos de los temas que se hablaron fueron sobre eso o sobre ellos. No, en realidad no noté nada a través de la pantalla, pero ese fue un buen tema al día siguiente”, expresó.

Durante el evento por streaming, los actores compartieron una escena hot y un momento hilarante del guion en el que el personaje de Pitt, Brad Hamilton, tiene una fantasía sexual con el personaje de Aniston, Linda Barrett, lo que resultó en un intercambio que provocó las risas de todos los presentes. Como ejemplo de esto también se puede citar cuando el personaje de Aniston dice al principio: “Hola Brad, ¿sabés lo lindo que siempre pensé que eras? Creo que eres tan sexy. ¿Vendrás a mí?”. Estas palabras, aunque en el marco de la interpretación, hicieron suspirar a los fanáticos de la expareja, que aún fantasean con una reconciliación.

Compartir

Linkedin Print