Mattia Canepa criticó las Elecciones en Formosa: «Un día de Luto para la Democracia» y de baja participación

El concejal electo Mattia Canepa expresó una profunda preocupación por el desarrollo de las recientes elecciones en Formosa, calificando la jornada como «un día de luto para la democracia».



En una entrevista con el Grupo de Medios TVO, Cánepa denunció presuntas «artimañas» que, según él, viciaron la voluntad del electorado y afectaron la transparencia del proceso.

Canepa hizo referencia directa a la práctica de «la bolsita» y «la caja azul como boca de pago» frente a los colegios, señalando que «el caso omiso de las fuerzas provinciales hace ese llamado de atención». Según Canepa, estas prácticas no solo perjudicaron a la oposición, sino que también incidieron en el espectro electoral general, afectando incluso los resultados dentro de las propias filas del oficialismo, donde «gana el problema menos representativo popularmente hablando».



Baja Participación y la Constitución en Juego



Otro punto de preocupación para Canepa fue la inusual baja participación ciudadana, que consideró «una de las más bajas de los últimos 25 años». Aunque el clima frío y las lluvias pudieron haber influido, el concejal señaló que gran parte de los votantes acudieron a las urnas «después del mediodía». La baja afluencia es particularmente «triste», según Mattia Cánepa, dado que en estas elecciones se votaba la nueva Constitución provincial, «la ley máxima de la provincia Formosa».

«Realmente la persona que no deja rienda y que es independiente a la hora de votar es la persona que vota la Constitución», argumentó Cánepa, sugiriendo que la falta de participación cívica afectó directamente a quienes buscan un cambio y no están alineados con el oficialismo.



Falta de Debate sobre la Constituyente



En cuanto a la Constituyente, Mattia Cánepa lamentó que la ciudadanía no comprendiera la real importancia de lo que se estaba votando. Atribuyó esta situación a la falta de un proyecto claro por parte del oficialismo. «Generalmente el que quiere reformar la Constitución viene con un proyecto de Constitución… pero al no existir un proyecto de parte del oficialismo, nosotros no teníamos ningún proyecto para discutir», explicó.



Mattia Cánepa sugirió que esta falta de información y debate público fue una «intención adrede del oficialismo», buscando desviar la atención de la Constituyente hacia otros temas, como la elección de concejales. «Al esconderle y a no ponerlo en la agenda de sus medios, a no ponerlo en la agenda de sus discursos, a no ponerlo en la agenda de sus programas territoriales, la gente no está hablando de la Constituyente», afirmó.



Canepa concluyó que la gente no tiene la culpa de esta desinformación, ya que es responsabilidad del «espacio del espectro político el que va a ir a debatir» generar el interés y la comprensión sobre un tema tan crucial como la reforma constitucional.