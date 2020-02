Mauricio Macri volvió de sus vacaciones y se mostró con el intendente de Tres de Febrero

Compartir

Tras sus vacaciones en La Patagonia, Mauricio Macri volvió a la arena política y se mostró con el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela. El alcalde cambiemita fue uno de los ganadores del macrismo en las elecciones del 2019, ya que logró la reelección en medio de un comicio que le dio la espalda al por entonces Gobierno.

Ayer a la tarde, el propio Valenzuela se encargó de dar a conocer su reunión con el exmandatario. A través de su cuenta Twitter, el jefe comunal compartió una selfie en su oficina acompañado de Macri.

«Hoy conversamos con @mauriciomacri sobre los desafíos del país y la provincia de Bs. As. Hay mucho por mejorar, pero nuestro espacio llegó para quedarse en la política argentina. Cada uno desde su lugar seguiremos trabajando para fortalecer una alternativa para los argentinos», escribió el intendente.

Las apariciones de Macri en la escena pública luego de cederle el mando a Alberto Fernández fueron pocas. La primera de ellas surgió tras una reunión con militantes de Juntos por el Cambio en Villa la Angostura, donde el empresario se encontraba de vacaciones.

Tras aquel encuentro, se difundió un video que generó ruido en el seno de la interna cambiemita. «Yo les decía a mis funcionarios, cuidado, nos vamos a ir a la mierda, y ellos me decían ‘tranquilo'», fue la frase que Macri pronunció y que no cayó bien entre los exsubordinados.

Apenas tres días después, el exjefe de Gobierno anunció en su Twitter que asumirá la presidencia de la Fundación FIFA, hecho que generó rechazo entre los clubes argentinos, y distintas figuras políticas y del fútbol local, entre ellas Diego Armando Maradona.