Mauricio Nadalich dijo que Crucero del Sur tomó un crédito para pagar sueldos atrasados

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó el diálogo positivo que mantuvo la Comuna con los gremios y la empresa Crucero del Sur ante el conflicto suscitado por el atraso en el pago de los sueldos de diciembre. El miércoles por la tarde se llevó a cabo una reunión donde se acordó el pago de los haberes y de esta forma se destrabó la medida de fuerza que amenazaban con realizar los choferes.

«Desde hace unos días veníamos teniendo comunicación entre los gremios, la empresa y la Municipalidad donde con esto que va a haber una restructuración, que se acomoden los subsidios que están trabajando ahora con el subsidio nacional que se va a dar, esta nueva metodología lleva tiempo en cuanto a su implementación. A fin de año vinimos teniendo reuniones con los trabajadores y con la empresa donde logramos que la empresa se ponga al día con haberes, aguinaldo, pago completo, obra social, quedó todo al día y quedan los haberes del mes de diciembre que se debían pagar el cuarto día hábil y justamente por esta reestructuración es que la empresa haría frente con los subsidios, venimos llevando tratativas para hacer frente en este momento que están sin subsidios porque todavía no sabemos, nación y el Ministerio de Transporte están trabajando para reincorporar los subsidios, viendo para que la empresa pueda hacer frente a esta derogación y pagar los haberes, creo que en este mes hasta que se reacomode o se den las condiciones de nación y de provincia para contar con este subsidio existe un congelamiento que es importante porque es la visión de que se tiene de pensar primero en la gente, contra las tarifas o los ajustes que van contra la gente, en este caso el gobierno nacional está evaluando reincorporar los subsidios que fueron quitados en el 2017, es una buena noticia haciendo frente a esto que el transporte no se corte, en muchas provincias están con paro porque algunos no pudieron pagar ni aguinaldo y acá en la ciudad se acomodó todo, pudieron hacer frente a las erogaciones, están al día, la empresa hizo un esfuerzo y logró conseguir fondos para hacerle frente a esta erogación en este momento», dijo.

Asimismo detalló que para cumplir con lo adeudado, «lo que va a hacer en este caso la empresa seguramente es solicitar un crédito, préstamo o algo y después seguramente lo tendrá que cubrir, creo que desde el gobierno provincial también se está esperando a ver cuál es la postura que se toma desde el gobierno nacional para poder implementar y no sacar una medida desde la provincia y que después el gobierno nacional aplique otra porque se estaría superponiendo, siempre en estas cuestiones se espera a ver que ocurre, en el Ministerio de Transporte salió una resolución el miércoles en la cual aparentemente invitan a que las provincias y los municipios se adhieran al congelamiento y seguramente para hacer frente con algún tipo de subsidio a ese congelamiento de tarifas. Son tiempos que administrativamente tardan, hay muchas cuestiones del gobierno nacional que está haciendo frente en cuanto a medidas con el fin de ir frenando y trabajando sobre los que menos tienen, tenemos mucha gente indigente que realmente hoy no puede comer, cuando hablamos con los gremios explicábamos que hay gente que directamente no tiene para comer, son cuestiones graves donde todo amerita su tiempo, ir soltando una respuesta, una solución y dentro de eso también tenemos el transporte, pero gracias al diálogo que venimos teniendo, que se da desde el municipio la gestión del intendente Jofré con los trabajadores, con la empresa, dando ideas e ir mejorando creo que se logró esto y también es un esfuerzo de la empresa de solicitar un crédito para poder cubrir a futuro, esto es importante y por lo menos garantizamos a nuestros usuarios que el transporte está vigente y seguir trabajando para el transporte público de nuestra ciudad».

De la misma forma Nadalich sostuvo que «muchas veces cuando se instrumenta que sale un subsidio hay requisitos que se necesitan para obtenerlo, ahora hicieron el anuncio, hay que ver qué documentación requieren para el otorgamiento, si ya está el anuncio según comentarios, no es nada concreto, dicen que va a haber un subsidio de 20 pesos al valor del combustible, o sea que el costo operativo se incrementa una barbaridad por el costo del combustible, pero no es algo efectivo que hayamos recibido nosotros, también dicen de que iba a haber una suma fija por trabajador de 16.500 pesos que por ahí lo hacen frente con estos 5 mil millones de pesos que fue lo que se otorgó desde el gobierno nacional el año pasado. Ahora los requisitos que solicitarán para ver cuánto le entregan a cada jurisdicción eso ya no lo sé, son documentaciones o saldrá algún instructivo que lo prepararemos para remitir a nación y solicitar lo antes posible».

Seguidamente indicó que «los 5 mil millones de pesos que se otorgó antes eran para un año entero, ahora según lo que yo pude leer son para este lapso de 180 días, unos 4 meses, tienen un plazo mucho menor y van a tener otra medición, el combustible es algo que se elevó considerablemente y varía directamente a lo que es la ecuación económica del transporte, subsidiar el combustible considero que es lo más importante».

Para finalizar se refirió a si las tarifas quedarán congeladas este mes hasta ver qué decisión toman desde nación, Nadalich aclaró que «no va a haber un aumento de tarifa, es una etapa terminada la de ir contra el que menos tiene, siempre se ajustó directamente hacia el usuario, el transporte público es asistido en todos los países del mundo hasta donde tienen los ingresos per cápita más altos y hay muchas ciudades donde el transporte incluso será gratuito, lo sostiene el estado, justamente está destinado a los que menos tienen y nación justifica que es un servicio indispensable para que se pueda dar el movimiento diario en la ciudad, este gobierno nacional tiene otra mirada sobre los que menos tienen, hay que garantizar que no se den nuevos aumentos en las tarifas, hasta ahora lo están sosteniendo y a medida que pase el tiempo y vayan ordenando las cosas son medidas en lo inmediato y seguramente a futuro tendremos algo más concreto a largo plazo».