Mauro Icardi acusó a Wanda Nara y publicó un video como prueba

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa dando que hablar: en medio de denuncias cruzadas y demandas judiciales, en las últimas horas fue el futbolista quien decidió dar su versión y para eso compartió material en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, donde tiene más de doce millones de seguidores, el delantero del Galatasaray publicó primero una foto en la que se ve a la empresaria sentada, usando su teléfono celular y con un mate y un vaso con gaseosa, posando sobre la mesa en una típica postal de entrecasa: “Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas”, anunció Icardi.

Y continuó: “Dos horas instalada en mi domicilio acosándome. ¿Qué carátula o título le ponemos a esto?”, agregó, dejando constancia tanto de la ubicación -la casa que poseen en el barrio privado Santa Bárbara, donde él reside actualmente-, como la hora: las 12.54 del día de la fecha, miércoles 20 de noviembre.

Acto seguido, compartió un video donde la filma a Wanda mientras ella lo sigue por el hogar. Según registró el deportista, la filmación fue realizada a las 11.53, antes de la imagen anterior. “¿Qué estás haciendo, por qué me filmás?”, le dice ella mientras se ríe y luego agrega: “No me estás filmando”. Él se sienta en el sillón y ella posa a su lado.

Además, se la puede ver a la mediática con el pelo mojado y una camisa blanca en la mano con la que, al principio, se tapa el rostro. En tanto, Icardi, no emitió ninguna frase. Se enfocó con cara de enojado por lo que estaba pasando y realizó un paneo hasta que sale en modo selfie con ella.

A raíz de esta publicación, Teleshow se comunicó con Lara Piro, una de las abogadas que defiende al futbolista en el juicio de divorcio contra Wanda Nara. “Le pedimos nosotras que la filme porque después inventa que es violento”, señaló la letrada, que lleva adelante la defensa junto a Elba Marcovecchio y Guadalupe Guerrero.

“No puede haber pedido la exclusión del hogar porque es violento y una semana después irse a meter en la casa para acosarlo”, argumentó. Además, aseguró que “vamos a pedir la restitución del Chateaux”, en referencia al otro inmueble que comparten, ubicado en el barrio de Núñez, y al que el delantero no puede acercarse por un pedido de la empresaria ante la Justicia.

“Esta conducta de Wanda da cuenta de todas las mentiras que dijo y de la falsa denuncia que hizo”, prosiguió Piro, y se refirió a la mención que hizo el futbolista en su publicación. “Sí, es verdad que lo retamos porque le pedimos que no suba nada a redes. Pero la instrucción de filmar fue de sus abogadas”, concluyó.

Consultada por este medio para conocer la otra campana, Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, respondió: “Mirá las historias de Wanda”.

La prueba de Wanda

Nara ante las acusaciones

de Mauro Icardi

Lejos de quedarse callada, la presentadora refutó sus palabras en su cuenta de Instagram y causó revuelo entre sus seguidores.

“Con previo aviso a los abogados llegué a mi casa de forma voluntaria”, fue la primera explicación que dio la presentadora junto a un clip donde mostraba una valija repleta de prendas de ropa. Acto seguido, mostró brevemente al padre de sus hijas, quien observaba su celular sin levantar la mirada y con una pequeña cámara en una de sus manos.

“Presto a buscar mis documentos para viajar y mi ropa de verano”, continuó en alusión a las pertenencias que iban a ser necesarias para su inminente vuelo a Tailandia. Y, ante la inquietud de su presencia en el inmueble, Nara sumó: “No estaba sola”.

Momentos más tarde, la conductora dejó constancia que en el lugar se encontraba su amigo y estilista, Kennys Palacios, a quien filmó acomodando un maletín de maquillaje. En paralelo, Icardi tomaba de su mate y con su celular apoyado en una botella de plástico, apuntando en dirección a la animadora. Su mirada iba desde la pantalla de su dispositivo hacia su expareja, que captaba cada uno de sus movimientos sin pausa alguna.