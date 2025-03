Mauro Icardi habló después de los rumores de romance entre la China Suárez y Maxi López

Mauro Icardi y la China Suárez están viviendo su romance a pleno. Las declaraciones de amor en las redes sociales son moneda corriente, sin embargo, en las últimas horas el futbolista le dedicó un especial posteo en su feed de Instagram luego de que apareciera una versión que relacionaba a la China con el Maxi López.

La pareja viajó a la ciudad de Milán con la intención de que Mauro estuviera presente en la audiencia por el divorcio con Wanda Nara, a pesar de la importancia de esta reunión aprovecharon para recorrer la ciudad, que fue el hogar del futbolista durante muchos años. “Un viaje fugaz, hermoso y especial… No por el destino, sino por la persona que tenía a mi lado”, escribió el futbolista, acompañando el texto con una serie de imágenes que despertaron una avalancha de reacciones y especulaciones.

Una de las fotos que conforma este carrete es frente a la Catedral de Milán, con Icardi abrazando a su novia por la espalda, con una mano en su panza, y besándola en la mejilla, mientras ella sonríe con los ojos cerrados. La escena, enmarcada por la imponente estructura gótica del Duomo iluminado, parece sacada de una película romántica. “No voy a parar nunca de agradecerte por ser mi compañera en cada camino, en cada batalla…», escribió Icardi, en una frase que dejó entrever no solo admiración sino, también una conexión profunda con la actriz.

El mensaje cerró con una reflexión que no pasó desapercibida: “Que la vida nos siga iluminando. Cuando uno hace las cosas con excelencia, recibe resultados que hablan por sí solos… doy fe“.

Otro retrato capturó sus miradas de cerca, resaltando los ojos claros de ambos, con una iluminación que juega entre luces y sombras. En la Galleria Vittorio Emanuele II, de noche, caminan abrazados, envueltos en el lujo arquitectónico de uno de los pasajes comerciales más emblemáticos de Europa.

Las fotografías mostraban a la pareja en distintos escenarios de Milán, una ciudad cargada de historia y romanticismo. En una de las imágenes, se los ve descansando juntos en el interior de un avión privado, cubiertos con una manta oscura. La cercanía entre ambos y la naturalidad del momento parecen revelar una complicidad innegable. Este viernes es un día de gran importancia para el delantero del Galatasaray, ya que se reencontrara con sus dos hijas luego de más de dos meses sin verlas a causa de la desobediencia judicial de Wanda.

La vinculación entre la China y el primer marido de Wanda comenzó luego de que una modelo llamada Lúa Martínez decidiera filtrar en sus redes sociales una conversación que habría mantenido con el exfutbolista. En este intercambio el empresario le habría contado del encuentro íntimo que tuvo con la actriz de Casi Ángeles. “La China co… mal”, dice uno de estos mensajes, lo que generó la respuesta de la modelo: “¿Mal de bueno o mal de mal?“.

“¿La garch… a la China? Hdp”, le consultó Martínez y la respuesta del exdeportista no tardó en llegar. “Sí, ni ella, ni él lo saben”, escribió, se cree que haciendo referencia a Wanda e Icardi. La China reaccionó al escándalo publicando un comentario en la cuenta de Instagram de América TV, el canal donde se difundió la filtración.

En respuesta al video que mostraba las supuestas conversaciones entre López y una amiga, Suárez expresó con sarcasmo: “Ja, ja, ja. Un límite. UNO”. Con este mensaje, la actriz dejó en claro su fastidio por la difusión de rumores falsos, pero, en lugar de adoptar un tono serio o defenderse extensamente, optó por mostrar su desdén de forma más relajada.

Un par de horas más tarde llegó la respuesta de López. Al aire de Puro Show (El Trece) mostraron la escueta contestación que dio cuando le consultaron por mensaje directo de Instagram acerca de la noticia.

“Hola Maxi, buenas noches. Te escribo para consultarte de los supuestos chats que están hablando que te involucran con la China Suárez. Dicen que estuviste con ella, ¿podrías agregar algo?, dice el mensaje que le enviaron y la respuesta fue corta y al pie: “Es mentira”.